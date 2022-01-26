يعتبر المؤسس لانطلاق جراحة المناظير في الكويت والخليج والشرق الأوسط



حقق أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة الكويت د. موسى خورشيد انجازا ونجاحا مرموقًا بعد أن منحته كلية الجراحين الأمريكية الزمالة الفخرية في الطب كأول خليجي، ضمن عشر جراحين بارزين في العالم، وبذلك يكون خورشيد الجراح الخليجي الأول والعربي الثاني الذي يحصل على الزمالة الفخرية في الطب من كلية الجراحين الأميركية.



ود. موسى خورشيد هو زميل كلية الجراحين الأمريكية، وزميل كلية الجراحين البريطانية (غلاسكو)، وعضو في عدة جمعيات عالمية في جراحة المناظير والسمنة، وعضو لجنة جراحة السمنة عن طريق الفم والتابعة للفدرالية العالمية لجراحة السمنة، وعضو في الجمعية الأمريكية لجراحة السمنة والفدرالية العالمية لجراحة السمنة، وعضو في اللجنة العالمية في جمعية الأمريكية لجراحة السمنة، ومؤسس المؤتمر السنوي للجراحين الكويتيين لأكثر من 20 عام، وعضو في عدة مجلات عالمية محكمة، له كثير من الأبحاث المنشورة في مجلات طبية وجراحية، المؤسس لفصل الكويت في جمعية الجراحين للجهاز الهضمي الأمريكية وهذا يعتبر ثاني فصل مؤسس بعد المكسيك.



وقد أدخل العديد من تقنيات جراحة المناظير المتطورة منذ 1995 ويعتبر المؤسس لانطلاق جراحة المناظير في الكويت والخليج والشرق الأوسط.



ويترجم ذلك أن تعليم د. موسى خورشيد وتدريبه، ومؤهلاته الأكاديمية، وكفاءاته الجراحية، وسلوكه الأخلاقي خضعت جميعها لتقييم صارم وتتناسب مع المعايير العالية التي أرستها وأقرت بها الكلية.



وتعد منظمة الجراحين الأمريكية (ACS) أكبر منظمة للجراحين في العالم، والتي تم اختيارها لتقود الطريق في مجالات رعاية المرضى على أكمل وجه، في البحوث الجراحية والسياسات الصحية، والتعليم المستمر، وفرص العمل الشبكي، وهي الصوت الأقوى والوحيد للجراحين في العالم في كل التخصصات.



ومنذ تأسيسها عام 1913 على أيادي جراحين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فهي كانت ولا تزال في المقدمة لتقديم الرعاية الأمثل للمرضى، وتقديم الدعم للجراحين أينما كانوا يمارسون الجراحة.



وقد بدأت المنظمة بتعيين الأطباء الحاصلين على الزمالة الفخرية منذ أكثر من مائة عام؛ فتختار عشر جراحين كل عام.



الدكتور البروفيسور خورشيد أثر بشكل كبير على علم السمنة الوطنية والدولية من خلال عروضه العديدة وإسهاماته البارزة في مجال الجراحة العامة وجراحة السمنة والتمثيل الغذائي. وتمتد هذه الجهود إلى العمل الإكلينيكي والبحثي والجراحي، وقد وصفه زميل الجمعية الأمريكية للطب بأنه "واحد من أعرق قادة الفكر والمدرسين في الشرق الأوسط في مجال الجراحة العامة وجراحة السمنة والتمثيل الغذائي.