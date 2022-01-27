أسامة دياب



أكد سفير الهند لدى الكويت السفير سيبي جورج إن الاحتفال بيوم الجمهورية الـ73 لهذا العام له أهمية خاصة لأنه يأتي خلال الذكرى الـ 75 لاستقلال الهند والتي يتم الاحتفال به باسم «آزادي كا أمريت ماهوتساف».



وقال السفير في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة صباح أمس ان هذا اليوم هو مناسبة لكل هندي لتذكر ودفع الوطن لمقاتلي الحرية الذين ضحوا بحياتهم من أجل الفوز بحرية الهند.



وأشار إلى أن دستور الهند ليس مجرد قانون أساسي للأرض، ولكنه أيضا بمنزلة كتاب مقدس للتحول الاجتماعي والاقتصادي للهند.



وبعد 7 عقود من الزمان تفخر الهند بكونها بلدا ديموقراطيا مزدهرا وأسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم.



وسلط السفير الضوء على جهود السفارة للعمل مع الجالية في تعزيز العلاقات الهندية الكويتية ومعالجة القضايا التي تهم الجالية.



وشكر أعضاء الجالية الهندية والمجموعات الأخرى في الكويت لتعاونها مع السفارة في دعم المجتمع من أجل مواجهة تحديات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، كما أشار الى أن مكافحة جائحة «كوفيدـ19» لم تنته بعد، وحث الجالية على العمل مع السفارة لضمان رفاهية الهنود في الكويت ومساعدتهم في مواجهة تحديات البديل الجديد. كما شكر السفير جميع الجمعيات والمجموعات الهندية في الكويت على المشاركة في مختلف الفعاليات التي نظمتها السفارة للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الهند والكويت وكذلك ذكرى الـ 75 لاستقلال الهند.



وخلال الحفل قام السفير الهندي بتكريم المهاتما غاندي بوضع الزهور على تمثاله.