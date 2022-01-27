ماذا يحدث عندما يأخذ الطفل أنفاسه الأولى؟

تعد الولادة حدثا مؤلما للجنين، إذ يتعين عليه أن يتحكم فورا بشكل مستقل في وظائف الجسم المختلفة المهمة، بما في ذلك النفس الأول وشهيق الحياة.

فبعد 9 شهور داخل رحم والدته المليئة بالسوائل وفي غضون ثوان من الولادة، يستنشق الطفل أوكسجينه الخاص لأول مرة بعدما كانت المهمة على عاتق الأم.

ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن تتحول طريقة عمل رئتيه الدقيقتين ونظام الدورة الدموية بأكمله في غضون ثوان.



فكيف يمكن للإنسان الصغير أن يستنشق ما يمكن أن يكون أكثر أنفاس حياته صعوبة بعد ثوان فقط من خروجه للحياة؟



أثناء الحمل، لا توفر الرئة الأوكسجين للجنين، بدلا من ذلك، تنهار جزئيا وتمتلئ بالسائل أثناء النمو، بينما يحصل الطفل على الأوكسجين عبر الحبل السري من المشيمة، وفقا لمعهد تكساس للقلب.

ونظرا لأن الرئة لم تتدخل في إمداد الأوكسجين حتى الآن، فإن غالبية إمداد الدم للجنين تتخطى الرئة من خلال أوعية دموية خاصة بالأجنة.



ويأخذ الطفل النفس الأول عادة في غضون 10 ثوان من الولادة وعن ذلك يشرح د.جاي كيم، طبيب حديثي الولادة ومدير طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى سينسيناتي للأطفال: «تتحول الرئتان على الفور لتصبح ممتلئتان بالهواء»، ويضيف أن هذا النفس الأول يمكن أن يكون قويا ودراماتيكيا لدرجة أنه قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى إحداث ثقب في رئتي الطفل الوليد.



وهذا التضخم الأول للرئتين يقلل بشكل كبير من الضغط ومقاومة تدفق الدم في الرئتين. ويدعو الضغط المنخفض إلى ضخ الدم من البطين الأيمن وإعادة توجيهه نحو رئتي حديثي الولادة، وفقا لمراجعة عام 2010 في دورية Physiological Reviews.



وبمجرد أن يكون ضغط الرئة أقل من ضغط الدم الشامل، أو الضغط الذي يمارس على الأوعية الدموية أثناء تقلصات القلب، فإن وعاء الثقبة البيضوية ينغلق وفقا لمراجعة عام 2010.

ومع عدم وجود ممر بين الأذينين الأيمن والأيسر، يبدأ الدم غير المؤكسج بالتدفق من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن السفلي، ثم يرسل إلى الرئتين.



وفي الوقت نفسه، يؤدي انخفاض الضغط في الجهاز الرئوي إلى انتزاع الدم من القناة الشريانية، وهي الأوعية الدموية التي تسمح للدم بتخطي الرئة والتوجه إلى الجسم. ونظرا لانعدام الحاجة إليها الآن، تبدأ القناة في الانقباض وتنغلق خلال اليومين الأولين من الحياة.



في هذه المرحلة، يتجه 100% من إمداد الدم إلى الرئتين. ويضخ الدم المشبع بثاني أكسيد الكربون في الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين - لأول مرة.

وتستبدل الحويصلات الهوائية- الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين- ثاني أكسيد الكربون في الدم بالأوكسجين الذي يأخذه الطفل.

عن «عربي بوست»