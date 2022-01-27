عبدالعزيز الشايع: حققنا أداء متميزاً خلال 2021.. ومتفائلون بتحقيق المزيد بالعام الحالي

جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً.. بفضل الجهود الكبيرة للإدارة التنفيذية

عادل الماجد: بعد 12 عاماً من العمل الجاد تجاوزت أرباحنا التشغيلية 100 مليون دينار

أصبحنا ثالث أكبر بنك بالكويت في الأصول والحصة السوقية.. ولدينا 3 بنوك وشركتان



أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية في عام 2021 بلغت 48.5 مليون دينار، بنمو 41% وربحية سهم بلغت 13.57 فلسا، مع التوصية بتوزيع 5% توزيعات نقدية و5% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 50.8 مليون دينار.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الشايع: «بحمد الله استطعنا اعتمادا على خبرات السنوات الماضية من مواصلة تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2021 ونطمح إلى تحقيق المزيد خلال عام 2022 في ظل الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تدعم ذلك».



نمو ملحوظ



وأشار الشايع إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في العام 2021، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 7.4 مليارات دينار بنسبة نمو 14% وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 100.5 مليون دينار بزيادة 8% عن العام السابق.



وكذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.6 مليارات دينار بنسبة نمو 10% فيما بلغت محفظة التمويل 5.5 مليارات دينار بنسبة نمو 14% وبلغت الايرادات التشغيلية 188 مليون دينار بنسبة نمو 12%.



أما على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة في عام 2021 إلى حوالي 11% مقارنة بـ 10% في نهاية العام السابق، بينما ارتفعت حصته من تمويل الأفراد 14% مقارنة بـ 13% في نهاية العام السابق، ليصبح بنك بوبيان الثالث على مستوى البنوك المحلية من حيث حجم الاصول والحصة السوقية.



وأكد الشايع دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك والتي تتسم بالاحترافية العالية، مقدرا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق النتائج الاستثنائية والتي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في البنك.



عام حافل بالإنجازات



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد، ان العام الماضي كان حافلا بالإنجازات والنجاحات التي حققها البنك استمرارا لخططه في المزيد من التوسع المحلي والانطلاق إقليميا وعالميا.



وأضاف: «بعد 12 عاما من مرحلة التغيير لبوبيان تجاوزت أرباحنا التشغيلية 100 مليون دينار، وأصبحنا ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث حجم الأصول والحصة السوقية، وكذلك فقد أصبحنا مجموعة تضم 3 بنوك هي بوبيان وبنك لندن والشرق الأوسط والبنك الرقمي «Nomo Bank» وشركتين أحدهما للتأمين التكافلي والأخرى شركة بوبيان كابيتال للاستثمار».



وأكد الماجد أن ما تحقق بعد فضل الله إنما يرجع إلى الكثير من العوامل أبرزها الاستراتيجية الواضحة والفريق التنفيذي المستقر والمستمر في إدارة البنك منذ سنوات عديدة مع التركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.



التوسع الخارجي



وأشار الماجد إلى نجاح البنك في خطواته التوسعية الخارجية المدعومة بالتوسع الرقمي من خلال استحواذه عام 2020 على بنك لندن والشرق الاوسط BLME والذي يمتلك فيه حاليا 71% من الأسهم ومن ثم الإعلان في يوليو الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.

وأضاف: «نطمح إلى أن يصبح BLME البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان».



«Nomo Bank»



وحول تجربة Nomo Bank، قال الماجد: «إن تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكل أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم».



وأضاف: «أن ذلك يختصر إجراءات تقديم الطلبات المطولة التي قد تستغرق وقتا طويلا ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي سهل الاستخدام حيث يتيح Nomo Bank للعملاء الإنفاق وتحويل الأموال واستثمار ثرواتهم بشكل مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24 ساعة طوال أيام الأسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة.



حلول مميزة



يعد استقطاب الشركات التشغيلية العاملة في السوق المحلي والداعمة للاقتصاد الوطني بكل قطاعاته أحد أهم أهداف بنك بوبيان من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المميزة التي تلبي كل احتياجات عملاء الشركات.



وتحرص مجموعة الشركات على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات بشكل رقمي متطور، الامر الذي ساهم في تدعيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة مما يعزز الخدمات المصرفية بينما تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع دائم من بنك بوبيان بما يساهم في تنمية أعمالهم من خلال تقديم افضل الخدمات والحلول المصرفية.



الاستمرار على القمة



على مدار السنوات الأخيرة، تمكن بوبيان من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم بمجال الخدمات المصرفية الرقمية مدعوما بالإستراتيجية المتميزة التي وضعها البنك لجذب العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية وتقديم أحدث الخدمات لهم.

وخلال العام الماضي كان لبوبيان السبق في التفوق الرقمي من خلال التوسع في خدمات حساب برايم للشباب الذي أضحى بنكا داخل بنك باستقلاليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب إطلاقنا لأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن وهوNomo Bank الذي يعتبر نتاجا لاستثماراتنا في مجال الخدمات الرقمية.



واختتم بوبيان العام الماضي بتوقيع اتفاقية مهمة في ذات الإطار مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لإطلاق مسرعة بوبيان للأعمال الناشئة (Boubyan Accelerator) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها.



مستويات خدمة مميزة



وقال الماجد تعليقا على ذلك، إن أكثر ما ميز بوبيان أنه على الرغم من ارتفاع قاعدة عملائه وزيادتهم المستمرة إلا أن مستويات الخدمة لديه لم تنخفض أو تتأثر نتيجة هذه الزيادة التي دائما ما يقابلها تحد جديد للموظفين للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.



وأضاف أن خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لأنه معروف أن جميع البنوك لديها نفس المنتج ولكن التميز والإبداع يكون في الخدمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التي يرتفع فيها مستوى توقعات العملاء.

وأشار الماجد إلى استمرار البنك في الاستحواذ على العديد من الجوائز خلال عام 2021 من بينها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس و3 جوائز هي أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية والأفضل في الكويت والأفضل في الشرق الأوسط.



لماذا بوبيان الثالث محليا؟



٭ حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة 11%.



٭ حصة البنك من تمويل الأفراد 14%.



٭ حجم أصول مجموعة بنك بوبيان 7.4 مليارات دينار.



موارد بشرية شابة وطموحة



يولي بنك بوبيان اهتماما خاصا بموارده البشرية ضمن إستراتيجية عمله كبنك عصري يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال فريق إداري شاب حيث يتميز البنك بإعطاء الشباب دورا قياديا مميزا لاسيما مع تسخير كافة الإمكانات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصا مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم.



ونجح البنك خلال العام في المحافظة على معدلات العمالة الوطنية والتي تقترب حاليا من 80% والتي هي الأعلى ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي، حيث أضحى البنك نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.