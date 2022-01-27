Uncharted



في إطار من الدراما، تقود الظروف «جوني» للاعتناء بابن أخته الصغير «جيسي»، وسرعان ما تنشأ علاقة قوية بينهما، فيتعرفان على معاني التواصل بين الكبار والصغار في رحلة ستغير حياتهما.



الفيلم من إخراج: مايك ميلز، وبطولة: خواكين فينيكس، جابي هوفمان، جابوكي يونج وايت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم الخميس 27 الجاري.



تدور الأحداث حول الفتى الشاب «ناثان دريك»، وعلاقته بـ «فيكتور سوليفان»، حيث يخوض الثنائي العديد من المغامرات بحثا عن الكنوز المفقودة، بينما يسعى «دريك» إلى استرداد إرث عائلته. الفيلم من إخراج: روبن فلايشر، وبطولة: توم هولاند، مارك وولبرغ، أنطونيو بانديراس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 10 فبراير المقبل.



Shattered



في إطار من التشويق، يقع رجل مطلق ثري يدعى «كريس» في حب فتاة غامضة اسمها «سكاي»، وبمرور الوقت يجد نفسه محاصرا رفقة زوجته السابقة وابنه الوحيد، وتصبح العائلة في صراع من أجل البقاء.



الفيلم من إخراج: لويس بريتو، وبطولة: فرانك غريلو، كاميرون موناجان، جون مالكوفيتش، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 17 فبراير المقبل.