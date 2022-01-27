ليس من الصعب أن نفهم جاذبية سلسلة «Injustice: Gods Among Us» من «DC»، حيث قدمت لعبة 2013 الأصلية سيناريو واقع بديل رائع يصاب فيه «سوبرمان» بالجنون ويصبح الحاكم المستبد للأرض، ما يجبر «باتمان» على قيادة مقاومة تحت الأرض، وتم توسيع هذه الفرضية بشكل كبير من خلال العديد من قصص «Injustice» المصورة من «DC»، والجزء الثاني من اللعبة الذي صدر عام 2017، وليس من المستغرب أن نرى السلسلة تتوسع نحو عالم أفلام الرسوم المتحركة، لكن ما يثير الدهشة هو مدى ضعف نقل هذه الفرضية الناجحة إلى شاشات السينما أو التلفزيون.



يأتي «Injustice» من بطولة جاستن هارتلي (سوبرمان)، وآنسون مونت (باتمان)، وحقيقة أن الفيلم يتجنب إعادة استخدام الممثلين الصوتيين من الألعاب تدل على حقيقة أنه مبني على السلسلة وليس امتدادا لنفس الاستمرارية، وتستمد الحبكة أيضا بشكل كبير من أعمال المؤلفين توم تايلور وبريان بوكيلاتو، اللذين قاما بتأليف العديد من القصص المصورة التي توضح السنوات الخمس التي سبقت أحداث «Injustice: Gods Among Us» الأصلية.



يبدأ الفيلم في نفس المكان الذي يبدأ فيه العدد الأول من القصص المصورة، في ذلك اليوم المشؤوم، حيث تسبب هجوم «جوكر» الوحشي على «متروبوليس» بإرسال «سوبرمان» الحزين عبر طريق مظلم نحو الاستبداد، وإليكم المشكلة التي يعاني منها «Injustice» إنه يقدم قصة سلبية بطبيعتها وتتطلب أسلوبا خاصا في تقديمها، حيث إن «كلارك كينت» ليس قادرا فقط على الطيران وتحريك الجبال بيديه العاريتين، بل إن هذا البطل المحبوب والمحب للخير بشكل أساسي يمكن أن تتعرض أخلاقياته للتهديد، إنه كون «DC» بديل، والاختلاف الرئيسي فيه هو أن «سوبرمان» غير معصوم عن الخطأ، حتى اللعبة الأصلية تكافح لتبرير تطور الحبكة الأساسية، لكنها على الأقل تعتمد على القصص المصورة لدعمها، حيث أمضى كل من تايلور وبوسيلاتو سنوات وهما يتابعان السقوط التدريجي لسوبرمان وتذكيرنا بأنه على الأقل بدأ بنوايا حسنة، وخلال هذه السنوات، تضيف هذه الكتب طبقات جديدة مثيرة على جميع الشخصيات الثانوية، بداية من «هارلي كوين» و«بلاك كاناري»، وصولا إلى «جون كونستاتين».



وذكرنا كل ما سبق لنقول إن قصة «Injustice» تتطلب مستوى معينا من المساحة حتى تتمكن الفرضية من النجاح، فمن دون اتخاذ شخصيات بعينها لخيارات منطقية، لن يكون للقصة الصدى المطلوب.



يمكن تشبيه «Injustice» من «DC» بفيلم «Civil War» من «Marvel» لناحية الحبكة، حيث يتحول «سوبرمان» إلى مارق تماما، كما نحول «كابتن أميركا» في «Civil War»، وهنا يتعثر الفيلم على الفور، حيث لا توجد مساحة كافية لتطوير أي من الشخصيات فيه، ولا يمر «سوبرمان» بمرحلة تحول كبيرة مع انقلاب عقليته ليصبح شريرا، كما تموت شخصيات رئيسية أو تخرج من الصراع من دون أي ضجة، ويمكن القول إن «ووندر وومن» كانت الأسوأ بينهم، فيصورها الفيلم على أنها مجرد مشجعة لا ترحم لقضية «سوبرمان» الجديدة من دون أي من التعاطف الذي يميز «ديانا»، وفي خضم محاولة الفيلم المتعجلة جدا لتأسيس القصة وترتيب الأحداث، لا يتمكن أبدا من توليد أي ثقل عاطفي حول الأبطال، ما يؤدي للحصول على فيلم أجوف بطريقة لم تحدث قط مع الألعاب والقصص المصورة.



المحصلة أن فيلم «Injustice» يصلح لأن يكون مسلسلا على منصة شبكة HBO Max وذلك ليتمكن من التحضير الكافي للفكرة والشخصيات لا أن يكون فيلم فيديو أو فيلما سينمائيا.