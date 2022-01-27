يأتي «Werewolves Within» مبنيا بشكل غير متطابق على لعبة الواقع الافتراضي الجماعية لشركة Ubisoft التي صدرت في 2016، وتقترض عناصر من تلك اللعبة لتقديم فيلم رعب وكوميديا خفيف مليء بالإثارة حول حل لغز جريمة، ولكن لا ينجح الفيلم دائما بإيصال الكوميديا التي يهدف إليها، حيث تضيع أحيانا الخطوط الفاصلة بين السخرية والتهكم، إلا أنه بشكل عام يقدم مشاهدة ووقتا ممتعا للغاية.



تتسبب عاصفة ثلجية شديدة وانقطاع للتيار الكهربائي بمحاصرة مجموعة من الأشخاص المتشاحنين في كوخ نائي، وبعدما يبدأ الشك والدوافع الخفية بالتغلغل بين أفرد المجموعة، يصبح عليهم معرفة من بينهم قد يكون سرا مستذئبا مفترسا عازما على قتل الآخرين والتهامهم، هذا إذا كان المستذئبون شيئا حقيقيا بالأصل وليسوا مجرد هجمات من شخص مختل يقلد الذئب، هذه الفكرة نظريا واعدة ومليئة بفرص ارتباك الشخصيات وارتكاب أخطاء عنيفة وسوء فهم مميت، ويتمكن «Werewolves Within» بغالبيته من تقديم المستوى المطلوب، لكنه يفشل أحيانا في تقديم ضحكات كبيرة، إنه عمل جيد لكن هناك فيلما أكثر إضحاكا مدفونا أسفله، وربما أكثر رعبا، ولعل المخرج جوش روبين شعر أن التركيز بشكل كبير على اتجاه واحد قد يؤدي لإضعاف تأثير إما المشاهد المرعبة أو المضحكة، لكن محاولة تحقيق التوازن بين كلتا الحالتين بالتساوي تؤدي إلى جعل الفيلم النهائي يفتقد شيئا.



يتصدر سام ريتشاردسون (والذي يعمل بدور المنتج المنفذ أيضا)، وميلانا فاينتروب، وميكايلا واتكينز، وشيان جاكسون، ومايكل تشيرنوس، وكاثرين كيرتن، قائمة أفضل الممثلين في هذا العمل والمزيد، والذين يمثل كل منهم فئة معينة من سكان القرى الصغيرة.



يلعب ريتشاردسون دور «فين، حارس المتنزه» الجديد، وسنرى الفيلم من منظوره في الفصل الأول منه، حيث يجسد دور الأحمق الذي يريد القيام بالأمر الصحيح بكل الطرق التي يستطيع ريتشاردسون القيام بها، في حين تخبرنا ساعية البريد الودودة «سيسيلي»، التي تلعب دورها فاينتروب، بكل القيل والقال في البلدة، ويمتلك ريتشاردسون وفاينتروب طابعا فكاهيا رائعا، ويؤديان دور شخصيتين لا تحملان طابعا كرتونيا كبيرا مقارنة بالآخرين، وبالتالي يكون الفيلم في أقوى حالاته عندما يكونان على الشاشة، كما أن ريتشاردسون بارع بردود الأفعال تجاه الأشياء البسيطة بطريقة تجعلها تبدو واقعية ومنطقية.



يحمل عنصر لغز جريمة القتل في «Werewolves Within»- والذي يعمل في بعض الأحيان مثل فيلم «Knives Out» وفي أوقات أخرى مثل «HotFuzz»- الاهتمام الأكبر من أحداث الفيلم، ما يسمح للقصة بالتمدد إلى النقطة التي قد تبدأ فيها كمشاهد في الشك فيما إذا كان هناك بالفعل مستذئب حقيقي يطارد المجموعة، ويستخدم الفيلم إلى حد كبير فكرة أن الوحوش الحقيقية قد تكون تعيش بداخلنا وأنه عندما تبدأ غريزة بقاء الإنسان، يذهب المنطق والتعاطف بسرعة، ويقوم الفيلم بهذا جيدا لدرجة أن النهاية يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين وستبقى ناجحة.



وفيما يخص بقية الشخصيات، فإن بعضهم يتصرفون كما لو أنهم في أفلام مختلفة عن الآخرين، والبعض يبدون كما لو أنهم في قصة مختلفة عن تلك التي يوجد بها «فين» و«سيسيلي»، وهو ما يسبب اختلالا في التوازن، حيث لا يبدو أن الفيلم قد قرر ما إذا كان يسخر من بعض النماذج، أم أنه يرحب بها، وهو المكان الذي يتعثر به «Werewolves Within».



يجعلنا الفيلم نقضي وقتا ممتعا، ويقدم استراحة لطيفة في صيف مليء بأفلام رعب أكثر من المعتاد (بسبب التأجيلات الجماعية من عام 2020)، فهو عمل رائع وقاس بشكل مقبول، ويضم في نفس الوقت بعض التقلبات الذكية غير المتوقعة بالنسبة إلى فيلم مبني على لعبة فيديو.