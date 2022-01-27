يعوّل المنتخب السعودي على تحقيق فوزين في غضون أسبوع على عمان واليابان لضمان تأهله رسميا إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، ومثله يبحث المنتخب الإيراني عن فوز على جاره العراقي ضمن الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، لضمان مشاركته في الحدث العالمي مرة ثالثة تواليا.



في المجموعة الثانية، تستقبل السعودية اليوم منتخب عمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن المرحلة السابعة، حيث تتصدر (16 نقطة) من دون خسارة، بفارق 4 نقاط عن اليابان و5 عن أستراليا، علما ان بطل ووصيف كل من المجموعتين يتأهل مباشرة إلى المونديال ويخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو.



وفي حال فوز السعودية على عمان ثم على اليابان الثلاثاء المقبل في سايتاما، ستضمن رسميا التأهل للمرة السادسة في تاريخها، قبل جولتين من نهاية هذا الدور.



ومع أن «الأخضر» بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار سيفتقد جهود قائده سلمان الفرج بداعي الإصابة، إلا أنه سيستعيد نجميه الحارس محمد العويس وسالم الدوسري الغائبين عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.



في المقابل، تراجعت نتائج عمان لتحتل المركز الرابع بـ 7 نقاط، وتفتقد عددا من لاعبيها سواء بسبب الإصابة بفيروس كورونا أمثال عصام الصبحي وعبدالعزيز الغيلاني، أو إصابة عضلية ستبعد الهداف صلاح اليحيائي.



وفي المجموعة عينها، تلعب أستراليا الثالثة (11) مع فيتنام الأخيرة دون نقاط واليابان الثانية (12) الباحثة عن تأهل سابع تواليا مع الصين الخامسة (5).



وفي المجموعة الأولى، سيضمن فوز إيران بطاقة التأهل للمرة السادسة في تاريخها والثالثة تواليا، كما ستضمن إيران تأهلها في حال تعادلها وعدم فوز الإمارات على سورية ولبنان على كوريا الجنوبية.



وبعيدا عن حسابات التأهل في المركزين الأول والثاني، هناك معركة حامية الوطيس على المركز الثالث بين الإمارات (6)، لبنان (5)، العراق (4) وسورية (2).



وتستضيف الإمارات ثالثة الترتيب سورية في دبي، فيما يستقبل منتخب لبنان نظيره منتخب أمام كوريا الجنوبية.