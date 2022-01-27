صرح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتامين التكافلي «بيتك تكافل» قتيبة النصف، بأن برنامج «التأمين المنزلي الشامل» يوفر تغطيات ضد تعرض المنازل للغرق أو التلف ومن أضرار أخرى قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية تؤدي إلى تلف المسكن وتضرره محتوياته، شاملا احداث العواصف والاعاصير والفيضانات والامطار الغزيرة، وذلك حماية للمباني السكنية ومحتوياتها ضد أي حوادث، ويتاح الاشتراك في المنتج حاليا من خلال موقع الشركة على الانترنت أو التطبيق الخاص بها.



وطبقا للتغطيات التأمينية، فإن منتج «التأمين المنزلي الشامل» قد تصل تغطياته الى 500 ألف دينار، بأقساط سنوية تبدأ من 25 دينارا الى 500 دينار، حسب حجم التغطيات، حيث يعبر المنتج عن جهود الشركة لتقديم خدمات تلبي احتياج المجتمع وتعزز محفظتها التأمينية لتشمل مجالات متنوعة وثيقة الصلة باهتمامات وحياة العملاء اليومية وبتغطيات تأمينية منافسة من شانها تدعيم الحصة السوقية.



وأضاف: «التأمين المنزلي الشامل» برنامج معتمد من الهيئة الشرعية يوفر الحماية طبقا للتغطيات التأمينية الممنوحة وحسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين المنزلي الشامل تتضمن مجموعة من التغطيات التأمينية الأساسية مثل: الحريق والانفجارات والصواعق والزلازل والعواصف والفيضانات، والشغب والأضرار العمدية، أو طفح خزانات المياه أو الأجهزة أو المواسير، الارتطام أو الاصطدام بالمنزل، بالإضافة إلى التغطيات الخاصة مثل السرقة والمسؤولية تجاه الغير، وتجاه خدم المنازل ومحتويات الثلاجة والأدوات الصحية والزجاج، بالإضافة الى الإيجار والمصاريف الإضافية للسكن البديل، والمستندات المطلوبة لوثيقة التامين تشمل الأوراق الثبوتية وشهادة بقيمة البناء وقيمة محتويات المنزل.



اما عن إجراءات التعويض، فهناك بعض الخطوات التي يجب على المشترك اتخاذها في حال وقوع حادث، ومن أهمها أن يتخذ المشترك الإجراءات اللازمة لتقليل حجم الخسائر والأضرار للمحافظة على الممتلكات التي أصابها التلف أو التي ظلت سليمة، ويجب على المشترك أن يبلغ شركة التأمين فور وقوع الحادث وتمكينها من تقدير الخسائر، وتمكين شركة التأمين أوممثليها من معاينتها وفحصها، مع تقديم كل المستندات المطلوبة لتبين أسباب الحادث والظروف المحيطة به وتكلفة الإصلاحات، حتى تتمكن الشركة من تقييمها ودراستها وتعويض المشترك بما يتناسب مع شروط وبنود الوثيقة الخاصة بالمشترك.