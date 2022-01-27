حذر استراتيجيو «غولدمان ساكس» من تزايد خطر حدوث «صدمة النمو» على الأسهم، نتيجة التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر الأسهم.



ويأتي ذلك، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يشير إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل، ويشير مصطلح «صدمة النمو»، إلى تغير كبير في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب التوظيف، أو التضخم، عن معدلات تم اعتبارها طبيعية لسنوات، ما يتسبب في تأثير صادم للأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات، وبالتالي أسعار الأسهم.



وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، مشيرا إلى ضعف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.



وكتب المحلل في غولدمان ساكس، كريستيان مولر جليسمان في مذكرة بعد جلسات يوم الاثنين المثيرة للأسواق الأوروبية والأميركية: «هناك خطر أن تؤدي صدمة أسعار الفائدة إلى حدوث صدمة نمو». «هذا الخطر يبدو أعلى، حيث إن ضغوط التضخم أعلى بكثير مما كانت عليه منذ الثمانينيات»، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وفي هذه الأثناء، تراجعت العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي بعد الارتفاع المتأخر يوم الاثنين، حيث ينتظر المتعاملون مزيدا من الوضوح من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، حيث تسببت الرهانات على موقف أكثر عدوانية من قبل البنك المركزي في حدوث تراجعات جماعية لأسواق الأسهم هذا الشهر، فضلا عن تحرك السيولة بعيدا عن أسهم النمو.



ومع تجاوز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء ذروته الآن، وتوشك البنوك المركزية على إيقاف صنابير السيولة الوفيرة، كانت الشركات تعطي توجيهات أكثر حذرا للأشهر المقبلة، مما يضيف إلى الدلائل على أن نمو الأرباح المتفجر الذي غذى ارتفاع الأسهم ربما يقترب من نهايته.



وحذر الخبراء الاستراتيجيون في معهد بلاك روك للاستثمار من أن «السياسة النقدية لا يمكنها تحقيق الاستقرار في كل من التضخم والنمو: يجب أن تختار بينهما»، حيث يرى المحلل الاستراتيجي في بلاك روك، جان بويفين، أنه يتعين على البنوك المركزية أن تتعايش مع أسعار أعلى، خاصة إذا ما تمت مقارنة ذلك بتكلفة قمع التضخم.