عبدالعزيز جاسم



تعاقدت إدارة نادي القادسية مع مهاجم خيطان ومنتخبنا الوطني الأولمبي فواز المبيليش لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويعتبر المبيليش من ابرز اللاعبين في خط الهجوم لكنه لم يشارك في الفترة الماضية لعدم انتهاء إجراءات انتقاله للأصفر في فترة الانتقالات الصيفية.



وكان المبيليش ضمن صفوف الازرق الأولمبي الذي تأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام نهائياتها في أوزبكستان بداية يونيو المقبل.



إلى ذلك، قرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة القادسية مع الفحيحيل في ختام مباريات كأس الاتحاد بعد ثبوت إصابة 9 لاعبين من الأصفر بفيروس كورونا. ويحتاج القادسية للفوز بأي نتيجة لبلوغ الدور نصف النهائي والذي تأهل إليه مسبقا 3 فرق هي العربي، والكويت، والنصر الذي سيتأهل إما الأول أو افضل فريق ثان في حال فوز الأصفر على الفحيحيل في المباراة المؤجلة.



ومن المقرر أن تقام جميع المباريات المؤجلة بين العربي والتضامن والشباب واليرموك في الدور التمهيدي لكأس ولي العهد بالإضافة لمواجهة القادسية مع الفحيحيل بكأس الاتحاد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي «فيفا دي» مباشرة.