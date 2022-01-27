الدوحة - فريد عبدالباقي



يغلق مساء الاثنين المقبل، بمقر الاتحاد القطري لكرة القدم، باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب، الذي بدأ منذ الأول من يناير الجاري، إذ قامت 8 أندية من أصل 12 في الدوري القطري لكرة القدم بضم وإعادة قيد لاعب، في حين لم تقم 4 أندية هي السد، الدحيل، الريان، أم صلال، بأي عملية تغيير في صفوفها حتى الآن.



وأبقى السد «المتصدر»، الذي يعد أكثر الأندية استقرارا على صعيد اللاعبين، على جميع لاعبيه الأجانب في الفريق الأول وهم: الجزائري بغداد بونجاح، والغاني أندريه آيو، والإسباني سانتي كازورلا، والبرازيلي غويليرمي دوس سانتوس، والكوري الجنوبي وو يونغ جونغ.



وينتظر أن تشهد الساعات القادمة قبل غلق باب القيد قيام بعض الأندية بضم لاعبين جدد بحثا عن التميز ومواجهة التحديات التي تنتظرها، خلال مباريات الدوري القطري التي ستكون الأهم والأصعب بالنسبة لجميع الفرق، سواء تلك التي تنافس من أجل لقب الدوري، أو الصراع من أجل البقاء وتفادي شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



من المقرر أن يعلن نادي الوكرة عن ضم المدافع الجزائري بوعلام مصمودي ليكون بديلا للمالي عثمان كوليبالي الذي يعان من أزمة قلبية تهدد مسيرته باعتزال كرة القدم.



نجح فريق الغرافة بتدعيم صفوفه بالإيراني سعيد عزة الله، بالإضافة إلى اقترابه من حسم صفقة مدافع النجم الساحلي التونسي والمنتخب الجزائري حسين بن عيادة ب900 ألف دولار، ويحصل على 30 ألف دولار كراتب شهري.



وقام العربي باستبدال الإسباني مارك مونيسا «المصاب»، بضم النرويجي أداما دايموند.



ويعتبر ناديي الأهلي والخور أكثر الأندية تعاقدا خلال الانتقالات الشتوية، حيث ضم العميد الأهلاوي الثلاثي الأردني يزن النعيمات، والإسباني خوسيه بوزو، والبرازيلي ساندرو مانويل، فيما أعاد نادي الخور محترفه الألماني الألماني لاسوغا إلى صفوفه مجددا، ليكون بديلا للبرازيلي كايكي، بالإضافة إلى ضم الثنائي العماني جمعة الحبسي، وحارب السعدي.



وأجرى نادي قطر تعديلا في صفوفه وذلك من خلال الاستعانة بصفقة عمانية بضم صلاح اليحيائي بدلا من البلجيكي إسحاق مبينزا، وكما قام نادي قطر بإعادة قيد النيجيري أنتوني أوكبوتو بدلا من الجزائري يوسف بلايلي الذي تم فسخ عقده بالتراضي.



وأما نادي الشمال فقد تعاقد مع الأردني علي علوان ليتم قيده بدلا من مواطنه بهاء فيصل، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب النشامى في كأس العرب.



واكتفى نادي السيلية صاحب المركز الـ12 والأخير في جدول ترتيب الدوري القطري بعقد صفقة واحدة في انتقالات الشتاء بضم السويدي كارلوس ستراندبيرغ.