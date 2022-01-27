أعلن مركز الجواد العربي (بيت العرب) إقامة بطولتين دوليتين لجمال الخيل العربية فبراير المقبل في ميدان (بيت العرب) وهما البطولة الدولية التاسعة لجمال الخيل العربية والبطولة الدولية للخيل العربية ذات السلالة المصرية بمشاركة 682 من الجياد العائدة لملاك ومربي الخيل العربية.



وذكر المركز في مؤتمر صحافي عقد أمس ان البطولة الأولى والتي تحمل التصنيف (A) ستنطلق في الفترة من 2 حتى 5 فبراير بمشاركة 430 جوادا فيما ستقام بطولة (السلالة المصرية) والتي تحمل (تصنيفا خاصا) في الفترة من 17 حتى 19 فبراير بمشاركة 252 جوادا، علما ان البطولتين معتمدتان من المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (ايكاهو).



وفي هذا الصدد، قالت الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام للمركز ورئيسة اللجنة المنظمة الشيخة سارة الفهد في تصريح صحافي إن اللجنة جاهزه لإقامة فعاليات هذا المحفل التراثي الذي يهدف لتشجيع ملاك الخيل والمربين ولإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز خيلهم المتميزة.



وأضافت الشيخة سارة الصباح أن اللجنة ستطبق كل الاشتراطات الصحية المعتمدة بسبب انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة الجميع، مشيرة إلى أن البطولة ستشهد عروضا متطورة تحت إشراف تام من المركز بصفته الجهة الرسمية المعنية بحفظ وتوثيق سلالات الخيل العربية بالكويت.



وذكرت أن اللجنة أقرت نظاما لتوزيع الجوائز النقدية على ملاك الخيل الفائزة في المنافسات لكل فئة من فئات البطولة الست والذي يقضي بحصول أصحاب المراكز من الأول حتى السابع على الجوائز، كما سيتم تكريم المتنافسين في الأدوار النهائية بدروع قيمة.



وأكدت أن المركز وهو المربط الرسمي للدولة حقق منذ تأسيسه عام 1980 العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز الدور الثقافي والريادي للبلاد على كل المستويات المتعلقة بهذا التراث.



من جانبه، قال مدير البطولة عبدالله البريهي ان اللجنة ستطبق نظام التحكيم الدولي والذي يقضي بإلغاء أعلى وأقل درجة في كل مسابقة، معربا عن اعتزازه بثقة ملاك ومربي الخيل العربية بالكويت وخارجها بعمل المركز والتي تجسدت بحرصهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها سنويا.



وتقدم البريهي بالشكر لمربي وملاك الخيل العربية وكذلك لرعاة البطولتين من مؤسسات وطنية وكذلك من الأفراد لدعمهم هذا الحدث «ما سيكون له الأثر بإنجاحه»، مشيدا في الوقت نفسه بدور الوزارات والهيئات الحكومية على تعاونهم في الإعداد والتحضير للبطولتين.



بدوره، أوضح عضو اللجنة العليا المنظمة ومسؤول لجنة التسجيل ناصر بورسلي أن الارتفاع غير المسبوق بأعداد الخيل المشاركة في البطولتين دفع اللجنة المنظمة لزيادة عدد الأيام إذ سيقام 26 شوطا في البطولة الأولى حسب أعمار الجياد فيما سيجري 19 شوطا في البطولة الثانية.



من جهته، قال عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة ناصر الغيث ان القائمين على الحدث سيحرصون على تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات، لافتا إلى انه سيقام عدد من الفعاليات التابعة والمساندة للبطولتين لتشجيع أفراد الأسرة والمجتمع على المشاركة في الحدث.



وأضاف الغيث ان اللجنة ستدشن على هامش البطولة معرضا خاصا بإصدار كتاب جديد متخصص بالخيل العربية كما ستعد ركنا خاصا للمطاعم والمقاهي إضافة إلى تنظيم جدول لزيارة عدد من المرابط الشهيرة بالبلاد وزيارة لمركز الجواد العربي.