القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



أثار الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، جدلا كبيرا بسبب تصريحاته التي ذكر فيها أن النادي استعاد بطولة دوري أبطال أفريقيا معه، بعد حرمان 7 سنوات، وانه يضع بعض الشروط الخاصة أمام إدارة الأهلي من أجل تجديد عقده، حيث جاءت التصريحات كما اعتبرها البعض في توقيت غير مناسب وتحديدا قبل مشاركة «المارد الأحمر» في كأس العالم للأندية بالإمارات بداية الشهر المقبل.



وعلق المحلل الكروي ومدرب منتخب مصر الأسبق طه إسماعيل قائلا «موسيماني فجر أزمة لا مبرر لها، ووصف إدارة الأهلي بتعمد المماطلة والموافقة على شروطه من أجل التجديد»، وأضاف «الأهلي لا يتخذ قرارات لإرضاء أحد، فهو مؤسسة رياضية كبيرة، ولا يمكن أن يفرض أي مدرب شروطه على الأهلي».



إلى ذلك، تدخل اليوم بطولة كأس رابطة الأندية المصرية جولتها الرابعة بثلاث مباريات ضمن المجموعة الثانية، أهمها لقاء سموحة والأهلي في السادسة مساء بملعب ستاد الاسكندرية، يسبقها في الثالثة والنصف لقاء المقاولون والإسماعيلي، والجونة مع البنك الأهلي.



ويتصدر الإسماعيلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، يليه المقاولون وسموحة والجونة برصيد 4 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، والبنك الأهلي في المركز الأخير برصيد نقطتين.