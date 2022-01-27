بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ 120 دقيقة، انتهت بالتعادل السلبي ولم تحسم إلا بضربات «الحظ» الترجيحية، نجحت مصر في عبور ساحل العاج في ثمن نهائي أمم أفريقيا بعد لقاء قوي أقيم في مدينة دوالا.



وسيطر التعادل على اللقاء في الوقتين الأصلي والإضافي مع سيطرة شبه تامة لمنتخب مصر الذي أضاع العديد من الفرص السهلة للتسجيل، فيما اعتمدت ساحل العاج على الكرات العالية خلف المدافعين. وفي ضربات الترجيح ابتسم الحظ لـ «الفراعنة» 5-4 ، ليضربوا موعدا ناريا مع منتخب المغرب الفائز الثلاثاء على ملاوي 2-1 الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، والذي شهد بداية سريعة من ساحل العاج بتسديدة صاروخية في الدقيقة (3) لفرانك كيسي مرت بجوار محمد الشناوي، في أول فرصة خطيرة على مرمى «الفراعنة»، كما استمر استحواذ «الأفيال» على الكرة والضغط على منتصف ملعب مصر، وسط محاولات لـ«الفراعنة» لاختراق دفاعات «الأفيال» الحصينة، وفى الدقيقة (9) تلقى إيريك بايلي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على مصطفى محمد. وفي الدقيقة (17) ظهرت خطورة مصر الأولى من خلال تسديدة صاروخية مباغتة من عمر مرموش ارتطمت بالعارضة، بعدها حاول المنتخب الإيفواري استعادة السيطرة على الكرة ومحاولة شن أكثر من هجمة من الجبهة اليسرى لمحمد الشناوي، وفي الدقيقة (21) مرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح سدد منها كرة صاروخية تصدى لها حارس ساحل العاج وحولها الى ضربة ركنية.



في الدقيقة (31) اضطر «الأفيال» لإجراء أول تبديل بخروج فرانك كيسي للإصابة ونزول جيوفروي سيري داي، وفي الدقيقة (36) سدد مصطفى محمد كرة أرضية تصدى لها حارس المرمى وحولها الى ضربة ركنية، واستمر ضغط «الفراعنة» لمدة دقيقتين بمحاولات لاختراق دفاعات «الأفيال»، وفي الدقيقة (39) تصدى الشناوي ببراعة لضربة مقصية من إبراهيما سانجاري. وفي بداية الشوط الثاني واصل المنتخب المصري تحركاته الجيدة في النصف الأمامي ومرر صلاح كرة من ذهب لعمرو السولية الذي أضاعها بغرابة (51)، كما مرر محمد النني كرة ارتدت من أقدام المدافعين في المرمي لينقذها الحارس بصعوبة. ثم انحصر اللعب وسط الملعب لمدة 10 دقائق، ومن أول لمسة كاد البديل محمود تريزيغيه ان يحرز الهدف الأول من انفراد تام بالمرمى لكنه سدد بعيدا (72). وتعرض المنتخب المصري لضربة مزدوجة بخروج حمدي فتحي للإصابة بالدقيقة (76) فلعب بديلا له أحمد زيزو ثم الحارس محمد الشناوي نجم اللقاء الأول بتصدياته الرائعة بالدقيقة (85)، فلعب بدلا منه محمد أبوجبل، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد أداء مصري مميز على مدار اللقاء وفرص أخطر، غير أن التوفيق لم يحالف لاعبيه في إنهاء الهجمات بشكل صحيح.



ودخلت مصر اللقاء متسلحة بسجلها المميز أمام «الأفيال» في البطولة القارية، علما أن آخر لقاء جمعهما كان منذ 14 عاما وتحديدا في نصف نهائي 2008 الذي حسمته مصر لصالحها بنتيجة كبيرة (4-1) في طريقها إلى لقبها السادس على حساب الكاميرون في غانا.



وكانت «الأفيال» تصدرت مجموعتها الخامسة بعد فوز افتتاحي على غينيا الاستوائية بهدف رائع من ماكس-ألان غراديل وتعادل مفاجئ مع سيراليون 2-2، قبل أن يقصي الجزائر حاملة اللقب التي كانت بحاجة إلى النقاط الـ 3 في الجولة الأخيرة بفوزه عليها 3-1.



أما مصر، فبلغت الأدوار الإقصائية بعد حلولها وصيفة في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا التي خرجت من ثمن النهائي على يد تونس بانتصارين صعبين 1-0 على غينيا بيساو بهدف نجم ليفربول محمد صلاح، والسودان بهدف المدافع محمد عبدالمنعم، بعد سقوطها افتتاحيا بالنتيجة ذاتها أمام «النسور الممتازة».