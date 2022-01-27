حجز منتخب السنغال مقعدا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيقه فوزا «باهتا» على الرأس الأخضر 2-0 في لقاء أكملته الأخيرة بتسعة لاعبين.



وحمل مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني منتخب «أسود التيرانغا» وصيف بطل النسخة الماضية إلى الدور ربع النهائي بتسجيله هدف السبق قبل أن يضيف البديل أحمدو بامبا ديينغ الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.



ورغم استعادته كامل عافيته مع عودة جميع لاعبيه العشرة الذين كانوا مصابين بفيروس كورونا، فقد واصل المنتخب السنغالي المعاناة الهجومية التي كانت عنوان مشواره في دور المجموعات حيث اكتفى بفوز يتيم من هدف قاتل سجله ماني بالذات من ركلة جزاء مقابل تعادلين سلبيين.



ولم يسجل السنغاليون هدفهم الأول في اللقاء عبر ماني في الدقيقة (63) إلا بعد اضطرار رأس الأخضر إلى إكمال اللقاء بتسعة لاعبين إثر طرد باتريك أندرادي (21) والحارس فوزينيا (57)، قبل أن يضيف البديل أحمدو بامبا ديينغ الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



لكن الأهم تحقق بالنسبة للسنغاليين، وهو بلوغ ربع النهائي حيث سيتواجهون مع الفائز من مالي وغينيا الاستوائية التي اقيمت مساء أمس في ختام دور الـ16، وهذا ما شدد عليه صاحب الهدف الثاني ديينغ إن «الهدف الأساسي كان الفوز بالمباراة. كان الأمر الأهم، وحققناه. كان الأمر منوطا بنا للظهور بوجه جيد». وتابع «نحن نعلم ما نملكه من إمكانات. كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نقدم هذا الأداء»، في إشارة منه الى السيطرة التامة على اللقاء.



ولم تكن فرحة التأهل كاملة، إذ اضطر ماني لترك أرضية الملعب لإصابة تعرض لها في وجهه في الخطأ الذي أدى الى طرد حارس مرمى رأس الأخضر، في ضربة قد تكون مكلفة لفريق المدرب أليو سيسيه في حال لم يكن حاضرا للقاء ربع النهائي.



واستعاد السنغاليون في هذا اللقاء 10 لاعبين غابوا عن دور المجموعات لإصابتهم بفيروس كورونا، ووحده قطب دفاع كريستال بالاس شيخو كوياتيه غاب عن المواجهة بسبب الإيقاف، فيما شارك مدافع بايرن ميونيخ بونا سار بعد تعافيه في الوقت المناسب من إصابة في العضلة المقربة.