من ركلة حرة رائعة أخرى، ضرب أشرف حكيمي مجددا وقاد المغرب مساء الثلاثاء الى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون بعدما حول «أسود الأطلس» تخلفه أمام مالاوي بهدف في أول 10 دقائق الى فوز 2-1، وبات الآن بانتظار الفائز من مواجهة مصر حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب وساحل العاج التي أطاحت بالجزائر حاملة اللقب.



واستحق أبطال 1976 تماما تأهلهم على حساب مالاوي الذي وصل الى الدور الإقصائي لأول مرة في تاريخه، إذ هيمن تماما على اللقاء وحصل على فرص بالجملة لكن الحارس تشالز ثومو والخشبات الثلاث وقفوا في وجهه منذ أن وجد نفسه متخلفا في الدقيقة السابعة بهدف غابادينيو مهانغو الذي استغل تقدم الحارس ياسين بونو ليسدد من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا، مسجلا بذلك جميع أهداف بلاده الثلاثة في البطولة (سجل اثنين في الفوز على زمبابوي 2-1 في الجولة الثانية).



لكن الفرج جاء في نهاية الشوط الأول عبر يوسف النصيري (2+45) الذي بات أول لاعب من بلاده يسجل في 3 نسخ متتالية، قبل أن يقول حكيمي كلمته في الدقيقة (70) بركلة حرة رائعة مشابهة للتي أدرك بها التعادل 2-2 ضد الغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وتجنب المغرب بتحويله تخلفه الى انتصار، سيناريو النسخة الماضية عام 2019 حين خرج من ثمن النهائي على يد بنين بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



ورأى المدرب البوسني- الفرنسي للمغرب وحيد خليلودجينش: «أنت تكسب الاحترام عندما تفوز. أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة في الشوط الأول لكننا افتقدنا الى الفعالية لسوء الحظ». وتابع: «حصلنا على فرص بالجملة لا يمكن إهدارها. لكنني كنت واثقا على الدوام لأن الفريق كان غاضبا. كنت أدرك أننا سنسجل الهدف الثاني في أي لحظة. تأهلنا أكثر من مستحق».



وبذلك، يستمر الحلم بإحراز اللقب الثاني بعد عام 1976، لكن العقبة التالية ستكون صعبة إذ تضع فريق خليلودجيتش بمواجهة الفائز من القمة النارية المقررة التي جمعت ساحل العاج التي أطاحت بالجزائر حاملة اللقب، ومصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7 مرات) أمس، وفي حال الفوز فستكون المواجهة في دور الأربعة مع الفائز من مباراة الكاميرون المضيفة وغامبيا.



ودخل «أسود الأطلس» المباراة بصفوف مكتملة، باستثناء غياب لاعب وسط سيفاس سبور التركي فيصل فجر بسبب إصابته بفيروس «كوفيد-19». وبعدما حام الشك حوله لغيابه عن التدريبات بسبب إصابة في أوتار الركبة، شارك مدافع باريس سان جرمان الفرنسي حكيمي أساسيا. كما استعاد المغرب خدمات مهاجم فرنتسفاروش المجري ريان مايي بعد تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في دور المجموعات، وهو شارك في بداية الشوط الثاني.