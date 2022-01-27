قال نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني إن «كل شيء على ما يرام» ليطمئن الجماهير، وذلك بعد نقله إلى المستشفى إثر التحام قوي بالرأس مع فوزينا دياز حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر خلال مباراة المنتخبين الثلاثاء.



وافتتح ماني التسجيل لمنتخب السنغال في الدقيقة 63 لتتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة، لكنه خرج بعد تسجيل هدفه بدقائق معدودة، حيث بدا متأثرا بالالتحام مع فوزينا دياز. وعقب التحام الحارس مع ماني، طرد حكم المباراة الحارس بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد.



ونشر حساب البطولة الأفريقية على «تويتر» صورة لحارس مرمى الرأس الأخضر خلال زيارته لساديو ماني مهاجم ليفربول في المستشفى، عقب المباراة.



وشارك ماني الصور عبر تطبيق «إنستغرام»، وقال في رسالة إلى متابعيه البالغ عددهم 9.1 ملايين: «كل شيء على ما يرام. أنا بخير. شكرا لكم على الرسائل».



ويأمل ماني في أن يكون لائقا في الوقت المناسب للمشاركة في مباراة دور الثمانية الأحد المقبل أمام الفائز من مالي وغينيا الاستوائية.



وقال كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال في تصريحات: «ماني كان يجب أن يخضع لبعض الفحوص. تحدثنا معه عبر الهاتف، وقال إنه على ما يرام. لم يكن يرغب في الخروج خلال المباراة، ولكن لا يفترض المجازفة. هو لاعب مهم بالنسبة لنا». وعلى الفور، علق ليفربول على إصابة ماني قائلا عبر حسابه في «تويتر»: «سجل ماني الهدف الأول أمام منتخب الرأس الأخضر بطريقة رائعة ثم خرج مصابا، نتمنى له الشفاء العاجل».