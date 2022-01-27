يعقد مجلس إدارة الاتحاد الغاني لكرة القدم اجتماعا طارئا لحسم مصير المدرب الصربي ميلوفان راجيفاتش المدير الفني للمنتخب الغاني عقب الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية.



وكشفت تقارير صحفية غانية أن الاتحاد المحلي تسلم تقريرا شاملا من المدرب الصربي وسيتم حسم مصيره في الاجتماع الطارئ الذي تمت الدعوة له لحسم مستقبله.



وخرج منتخب غانا من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حاليا بعد أداء هزيل للبلاك ستارز.



وكانت أنباء قد ترددت حول إقالة راجيفاتش من منصبه بسبب الخروج المبكر من «الكان» ولكن المدرب الصربي نفى ذلك مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه بالرحيل.



ويترقب المدرب المصري حسام البدري المدير الفني السابق لـ«الفراعنة» حسم مصير راجيفاتش بعدما دخل في مفاوضات لتولي قيادة «البلاك ستارز» في المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.