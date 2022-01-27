أكد أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، أن مشاركة المنتخب الموريتاني في أمم أفريقيا لم تكن في مستوى الطموحات ولا التطلعات، مضيفا أن الجميع يتحمل المسؤولية رغم أن اللعبة فيها فوز وخسارة.



وأضاف في حوار تلفزيوني: «خسارة المباراة الأولى ضد غامبيا من أسباب الخروج المبكر، وضعنا المنتخب في ظروف جيدة وكنا نتوقع مشاركة أفضل لكن لم يتحقق ذلك وأخطأنا في توقيت إقالة مارتنيز رغم أن المنتخب معه تعرض أيضا لهزائم».

وواصل: «هناك منتخبات قوية مرشحة غادرت، وسنتخذ قرارا حول مصير المدرب دون الارتجال لأن مصلحة المنتخب أهم وأكبر».



وأشار إلى أن ميزانية مشاركة «المرابطون» في «الكان» لم تصل إلى ثلث ميزانية المنتخبات المشاركة، وأن عملية تقييم المشاركة بدأت مع الوزارة المعنية وسيتم لإصدار تقييم نهائي.



وكشف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيطلق بطولة مدرسية في موريتانيا خلال الشهر المقبل مشيرا إلى أن الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا ستزور البلاد في 14 فبراير لإطلاق البطولة التي ستكون الأولى في القارة.

وعن المطالبات في الشارع الرياضي باستقالته أضاف: «كرئيس اتحاد لا ألعب في الملعب، دوري وضع المنتخب في الظروف المناسبة ولن أستقيل، مازالت لدي بعض الطموحات والمشاريع للكرة الموريتانية، سأستقيل في حال شكل وجودي عقبة، سنبذل جهودا مضاعفة وسنعود أقوى، وأذكر أن الوصول إلى نهائيات أمم أفريقيا ليس سهلا».