‏جيروم باول: ⁧‫"أوميكرون‬⁩" سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي في الربع الأول.. وهناك مخاطر عدة تواجه الأجور في سوق العمل

أبقى البنك الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.25% في أول اجتماع له خلال عام 2022.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول: " سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الفيدرالية".

وأضاف أنه سيتم إنهاء برنامج مشتريات السندات أوائل مارس، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم.

وقال باول أيضًا إن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف مازالت تشير إلى أداء قوي، فيما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير.