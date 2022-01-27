ذكرت شركة موديرنا الأميركية للأدوية في نتائج دراسة أن مستويات الأجسام المضادة ضد المتحور أوميكرون تنخفض 6.3 مرات بعد ستة أشهر من الحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا الذي طورته موديرنا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن الدراسة التي نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، أن كم الأجسام المضادة لأوميكرون يبقى في هذه الحالة أعلى من المستويات المكتشفة بعد شهر من الحصول على جرعة ثانية فقط من اللقاح.

وأظهرت الدراسة أن 85% من المشاركين كانت لديهم أجسام مضادة لأوميكرون بعد مرور شهر واحد على الجرعة الثانية، بينما ظلت الأجسام المضادة موجودة لدى 55% من المشاركين بعد مرور ستة أشهر أخرى.

وظهرت لدى جميع من حصلوا على جرعة ثالثة معززة مستويات يمكن رصدها من الأجسام المضادة لأوميكرون بعد ستة أشهر من تناول هذه الجرعة المعززة.