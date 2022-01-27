حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي عائدا على الاستثمار بقيمة 1.58 تريليون كرونة (177 مليار دولار) في العام الماضي، بدعم من الأسهم التكنولوجية.

إذ سجل صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم عائدا بنسبة 14.5% في عام 2021.

وبذلك سجل الصندوق ثاني أعلى عائد في تاريخه على الإطلاق، بعدما حقق 1.69 تريليون كورونة في عام 2019.

وقال «نيكولاي تاجين» المدير التنفيذي للصندوق في بيان: ترجع النتائج الجيدة بشكل رئيسي إلى الأداء القوي في سوق الأسهم على مدار العام، وأضاف: كان هناك عائد جيد في جميع القطاعات، ولكن الاستثمار في الشركات التكنولوجية والمالية سجل أداء جيدا بشكل خاص.