أظهرت بيانات أولية أن عدد ليالي الإقامة السياحية في النمسا العام الماضي انخفض بنحو 19% مقارنة بعام 2020 ليصل إلى نحو 80 مليون ليلة.

وقالت هيئة الإحصاء النمساوية، إن الانخفاض في 2021 يقارب 48% مقارنة بعام 2019، قبل جائحة كورونا.

وبناء على هذا الإحصاء الرئيسي، تراجعت صناعة السياحة في النمسا إلى الوراء خمسة عقود. وقالت الهيئة إن المرة الأخيرة التي تم فيها تسجيل مثل هذا العدد القليل من الليالي السياحية في دور الضيافة والفنادق وشقق العطلات كانت في عام .1970

وسجلت ولايات تيرول وسالزبورج وفيينا أسوأ تراجع.

وخفض الضيوف الألمان ، الذين يشكلون دعامة أساسية للسياحة في النمسا، إقاماتهم بنسبة 6ر1% إلى 1ر32 مليون ليلة في عام .2021

وقالت سوزان كراوس فينكلر، المسؤولة في جمعية قطاع الفنادق في الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، إن استمرار تراجع الليالي السياحية في عام 2021، حتى مقارنته بعام 2020، يظهر بوضوح "أننا بحاجة إلى دعم مستهدف أكثر من أي وقت مضى".