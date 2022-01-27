غالبا ما يتم الإشادة بكوستا ريكا لموقفها التقدمي. لا تمتلك الدولة الصغيرة الواقعة بأمريكا الوسطى جيشا، على سبيل المثال، وهي تتسم بالريادة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

غير أنه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين مازالت البلاد بعيدة للغاية عن الحد من الذكورية.

واشتملت إرشادات للسياح نشرت العام الماضي على بعض معلومات سلامة معينة للنساء بما في ذلك ارتداء ملابس مثل المحليين حتى لا يلفتن الانتباه.

ونُصحت السائحات أيضا بعدم السير بمفردهن في المساء وألا يثقن في أي شخص بسرعة.

ونُشرت التوجيهات لأول مرة عبر الإنترنت في حزيران/يونيو الماضي ولكن لم تتصدر عناوين الأخبار إلا مؤخرا عندما تعرضت سائحة دنماركية لاعتداء في منتجع بويرتو فيجو الكاريبي في أوائل كانون الثاني/يناير الجاري.

وأبدى النشطاء والسياسيون رد فعل غاضب واتهموا الحكومة بإلقاء اللوم على ضحايا الاعتداءات لما تعرضن له.

ثم نشرت الحكومة بيانا تعتذر فيه لـ"كل النساء" على "الأخطاء " في الإرشادات.

ومن حينها أُزيلت الوثيقة المثيرة للجدل من الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة. وأعلن الرئيس كارلوس ألفارادو عن أنه سوف يعاد صياغتها.