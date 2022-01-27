أظهرت بيانات جمركية أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات بفضل الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

ووصلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي إلى 6ر42 مليار دولار بزيادة نسبتها 23% سنويا، وفقا لبيانات إدارة الجمارك الكورية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قيمة الصادرات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 2014 عندما سجلت 44 مليار دولار.

جاءت زيادة الصادرات حتى في الوقت الذي عانى فيه صانعو السيارات الكوريون من نقص عالمي في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة السيارات.

وظلت صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك الطرز الهجينة والكهربائية، قوية، وانتعش الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا وسط التعافي الاقتصادي، وفقا لإدارة الجمارك.

وشكلت السيارات حوالي 7% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي.

كما أشارت البيانات إلى زيادة صادرات السيارات بنسبة 3ر4% سنويا إلى 2ر11 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وشهد العام الماضي قفزة في صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 1ر63% سنويا لتصل قيمتها إلى مستوى قياسي بلغ 6ر11 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 8ر8% سنويا إلى 1ر17 مليار دولار، في حين زادت الصادرات إلى كندا بنسبة 2ر9% سنويا إلى 03ر3 مليار دولار وإلى روسيا بنسبة 2ر71% سنويا إلى 53ر2 مليار دولار.