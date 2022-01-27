تحول الأطفال الأكبر سنا في بولندا إلى التعليم عن بعد بعدما سجلت البلاد حصيلة إصابات قياسية لليوم الثاني على التوالي.

وبعد تعليمات من وزارة الصحة، تحول طلاب المدارس من العام الخامس للتعليم عن بعد ضمن ترتيبات من المقرر أن تستمر لمدة شهر مبدئيا.

كما أن بولندا تجرى اختبارات مجانية لفيروس كورونا. وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكى إن هناك 64 صيدلية في أنحاء البلاد حاليا يمكن أن يجرى بها المواطنون اختبار فيروس كورونا، مضيفا أن هناك صيدليات أخرى تقدمت بطلب للتصريح لها بإجراء اختبارات.

وطالما اتهمت المعارضة حكومة حزب القانون والعدالة بتجنب فرض قيود صارمة لمواجهة جائحة كورونا، حتى لا تغضب معارضي اللقاح في صفوفها.

وعلى سبيل المثال، لم تتخذ الحكومة في وارسو حتى الآن أي إجراء لوضع أساس قانوني لأصحاب المطاعم والفنادق والمحال لكي يطلبوا معرفة حالة المرتادين من تلقى اللقاح.

ومازال مشروع قانون يتيح لأصحاب العمل طلب معرفة حالة العاملين من تلقى اللقاح أو المطالبة بالخضوع للاختبار مطروح أمام البرلمان منذ أشهر.

ويحظى حزب القانون والعدالة بأغلبية هشة في البرلمان، ويعتقد على دعم النواب الذين يعارضون اللقاح.