تقدم النائب مساعد العارضي باقتراح برغبة، بمنح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض في الخارج، قال في مقدمته ما يلي:

لغايات الاستمرار في صرف الراتب الشهري للموظف الذي يوقف مرتبه بعد مرور ستة أشهر، إذا كان مرافقا لمريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج والتي قد تمت لأكثر من ستة أشهر.



وتحقيقا للعدالة في منحه هذه الإجازة بمرتب كامل إذا زادت مدة العلاج عن ستة أشهر أسوة بمن يتم منحهم إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة استنادا لأحكام المادة (46) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية نافذ المفعول، والتي لا تقل أهميتها عن هذه الإجازة الخاصة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تعديل أحكام المادة (45) من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل 1979: «يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة».