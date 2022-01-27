أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 521341.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 5063 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 469916 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1ر90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2490 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 48935 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 410.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 36377 ليصبح مجموع الفحوصات 6786442 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 18 في المئة.