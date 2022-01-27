مريم بندق



تسلمت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل كتابا من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو طلبا فيه شمول شاغلي الوظائف الاجتماعية بوزارة الشؤون بكادر الوظائف التربوية والاجتماعية المساندة المعمول به في وزارة التربية، والذي جاء تفصيلا في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنياً وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنياً.



وأكد الوزير العرو ان الهدف توفير عوامل الارتقاء بوزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير الدعمين المالي والمعنوي اللازمين لتهيئة الظروف لتحسين بيئة العمل ولتعزيز مكانة هذه الوظائف والحد من هجرة وعزوف الكوادر الوطنية عن العمل بها.