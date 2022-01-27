أكدت هيئة الاتصالات الكويتية إستعادة سعات الإنترنت المتأثرة من قطع الكيبل البحري (فالكون) الذي حصل فجر الجمعة الماضي بالتعاون من شركات مزودي خدمات الانترنت وذلك عبر مسارات وكوابل دولية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة حيث عادت الامور إلى طبيعتها.



وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إن تقرير شركة (جي سي أكس) المالكة للكيبل افاد بأن القطع المزدوج حصل على بعد 183 كيلو مترا من مدينة مسقط في سلطنة عمان باتجاه ايران في حين كان القطع الآخر على بعد 50 كيلو مترا من مسقط باتجاه إمارة دبي إضافة إلى خروج المحطة باليمن عن الخدمة نتيجة العمليات العسكرية.



وأشارت إلى تأكيد الشركة المالكة للكيبل مباشرتها إجراءات التصليح وسيتم تحديد المدة الزمنية للاصلاح بعد وصول السفينة إلى موقع القطع مبينة أن القطوعات حصلت خارج منطقة الخليج العربي باتجاه اوروبا ولم تتأثر حركة الاتصالات بين دول مجلس التعاون داخل الخليج العربي.



وذكرت الهيئة انها فتحت الباب للمستثمرين منذ شهر مارس 2021 للتقديم على طلبات تراخيص إنشاء كوابل دولية برية وبحرية جديدة تضاف إلى الكوابل الحالية وتعمل على توزيع أمثل لحركة الاتصالات الدولية عبر مسارات متعددة لتقليل تأثر الخدمات المقدمة للمستخدمين في حال تعطل أحد المسارات.



يذكر أن الكيبل البحري الدولي (فالكون) انقطع يوم الجمعة الماضي وأثر سلبا على سرعة الانترنت في البلاد وقامت الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات لتحسين جودة الانترنت وحماية حقوق المستهلكين كما ستقوم بالاعلان عن آخر التطورات حال ورودها من الشركة المالكة للكيبل.