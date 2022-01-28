تواصل الفنانة البحرينية حلا الترك الترويج لأغنيتها الجديدة «أنا مجنونة» عبر حساباتها على «السوشيال ميديا»، وتحدثت عن الأجواء واختياراتها الفنية الجديدة، مؤكدة أنها باتت في مرحلة المراهقة، وبالتالي فإن اختياراتها ستكون مختلفة وبأفكار جديدة تناسب شخصيتها، وواصفة الكليب بأنه «شيء جميل ومجنون».



وأشارت حلا، في تصريحات لبرنامج «Et بالعربي»، إلى أنها لم تنسق الأزياء المستخدمة في الكليب بنفسها، بل استعانت بستايلست وتتشاور معها ومع مخرج العمل من أجل اختيار الأفضل، كذلك عبرت عن سعادتها بأصداء الكليب بعد فترة قصيرة من طرحه، واحتفلت بتحقيقه نسبة مشاهدات عالية، تخطت المليونين.



في سياق متصل، شاركت حلا متابعيها على «إنستغرام» بمقطع ڤيديو من كواليس تصوير الكليب، ووجهت رسالة الى الجمهور قالت فيها: «شكرا لدعمكم وثقتكم فيني.. والله أحبكم وايد».



يذكر أن أغنية «أنا مجنونة» من كلمات شهاب أحمد، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإخراج نيكولا طبال، وظهرت حلا الترك في الكليب بأكثر من إطلالة وقدمت استعراضات راقصة جميلة وجديدة عليها.