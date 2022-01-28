أكد الفنان حسن الرداد أن زوجته إيمي سمير غانم، هي نجمة الكوميديا الأولى في مصر بلا منافس، وقال عن اعتزالها وانفصاله عنها خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»، على هامش كواليس بروڤات مسرحيته الجديدة «عائلة كازانوفا»: «أكيد إحنا الاتنين، أكتر اتنين بيطلع عليهم شائعات ومش عارف ليه، أنا مبقراش اللي بيتكتب وبتجاهل الكلام، بس ممكن نكون بالنسبالهم مادة لأن الناس بتحب تعرف أخباري أنا وإيمي، والشائعات لا تنقطع من قبل ما نتجوز».



وينشغل الرداد في الفترة الحالية بالتحضيرات لمسرحية «عائلة كازانوفا» المقرر عرضها في «موسم الرياض»، وهي المسرحية التي تجمعه لأول مرة مع الفنان عمرو يوسف بعد تعاونهما في مسلسل «الدالي»، وهي من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: نسرين طافش وميرهان حسين وهالة فاخر وسليمان عيد.



من ناحية أخرى، يخوض الرداد السباق الرمضاني المقبل من خلال بطولة مسلسل «بابلو»، والذي تتناول أحداثه قضية الإتجار بالبشر في إطار اجتماعي أكشن.