نشرت الفنانة منة فضالي، على حسابها الخاص عبر «إنستغرام» صورا جديدة لها كشفت من خلالها عن أحدث إطلالاتها، حيث ظهرت بملابس رياضية أبرزت رشاقتها، وعلقت برسالة غامضة أثارت بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: «قوية لكنني لست وقحة.. طيبة لكنني لست ضعيفة.. صريحة لكنني لست متمردة.. متواضعة لكنني لست قليلة قدر أو قيمة.. واثقة ولست متكبرة»، وتساءل جمهورها عن السبب الذي دعاها لكتابة تلك الرسالة الغامضة.



وكانت قد أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية بعدما انتشرت صور جمعت بين منة فضالي والمطرب الشعبي سعد الصغير، ظهر فيها الأخير يمسك يدها ويقوم بتلبيسها دبلة. وأحدثت هذه الصور حالة من الجدل على «السوشيال ميديا»، وتساءل الكثيرون عن حقيقة خطوبة منة وسعد، إلا أن منة أكدت أن هذه الصور ليست جديدة وكانت من إحدى المناسبات التي جمعتهما وحدث الأمر على سبيل الدعابة، التي فجرت الضحك على الموقف المفاجئ.



يذكر أن منة فضالي شاركت في حكاية «تاج راسنا بابا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع، وشاركها البطولة الفنان إسلام جمال، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين.