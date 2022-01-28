تنتظر الفنانة الأردنية صبا مبارك عرض مسلسلها الجديد «ليلة السقوط» خلال الفترة المقبلة على إحدى القنوات الفضائية، حيث تؤدي شخصية الطبيبة «جوانا» وهي فتاة تتعرض للظلم وتتورط في مجموعة من المواجهات مع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، بحسب موقع «سيدتي نت».



وكانت قد انتشرت عبر «السوشال ميديا» أخبار تفيد بتعرض صبا مبارك وباسم ياخور للخطر نتيجة انفجار لغم خلال تصوير العمل قبل أن يخرج النجمان ويقوما بنفي الأمر جملة وتفصيلا، والمسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من سورية والعراق ومصر، منهم: باسم ياخور، كندة حنا، ميلاد يوسف بالإضافة إلى طارق لطفي وأحمد صيام وآخرون.



وحضرت صبا ببطولة الدراما المشتركة «عنبر 6» الذي انتهى عرضه على منصة «شاهد»، والعمل من معالجة هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وإخراج علي العلي، وتقارب حكايته عالم سجون النساء، ومستوحاة من قصص حقيقية هزت الرأي العام، ويضم مجموعة من أبرز النجوم العرب من السعودية، العراق، سورية، القاهرة ولبنان وهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غريتا عون وغيرهم.



من جهة أخرى، وعلى صعيد الدراما الرمضانية، تشارك صبا في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «توبة» برفقة النجوم عمرو سعد وماجد المصري وغيرهم، وهو من تأليف مجموعة من الكتاب، وإخراج أحمد صالح.