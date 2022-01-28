أثارت تصريحات الفنان عمرو سعد، عن رأيه في انتشار المنصات الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي، وأنها أصبحت بديلا عن السينما، غضب الجمهور الذي رأى أن تلك التصريحات نوع من التجني على مشاهدي التلفزيون العادي الذين لا يملكون ثمن الاشتراك في تلك المنصات.



وكان سعد قد صرح من خلال تسجيل صوتي عبر برنامج «Top Trending»، قائلا: «أشجع فكرة المنصات الإلكترونية وسط التقدم التكنولوجي الهائل، وجمهور المنصات أهم ومختلف عن الجمهور العادي، لأنهم بيختاروا الفنان وبيختاروا عايزين يشوفوا إيه مخصوص».



وأضاف: «المسلسلات القصيرة فئة الست حلقات أصبحت منافسا قويا للأفلام، مع اختلاف مكان العرض، وإحنا كفنانين عرب لازم ندعم فكرة يكون عندنا منصة إلكترونية عالمية للأعمال العربية، خصوصا مع وجود منصات أخرى بتفرض نفسها علينا»، مؤكدا أهمية إظهار عاداتنا وثقافتنا للعالم عبر منصة إلكترونية عربية تنشر الأعمال العربية وتدعمها.



جدير بالذكر أن عمرو سعد يشارك في مسلسل «الجسر»، والذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية مع الفنانة نيللي كريم، علما أنه قدم العديد من الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، من بينها مسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان مصطفى شعبان والكثير من النجوم.