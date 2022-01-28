بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من مسلسل «عنبر 6»، كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن كواليس مشهد الاحتراق داخل السجن والتحضيرات الصعبة التي رافقته بكامل تفاصيلها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع. وظهرت فواخرجي في المقطع مع فريق العمل المختص بهذه المشاهد الخطرة، وكان أحدهم يضع على يديها وجسدها مادة لزجة في غاية البرودة ويحضرها لتنفيذ مشهد الاحتراق، وقد بدت الفنانة في غاية الانزعاج من المواد وترتعد من البرد، ومع ذلك نفذت دورها باحترافية عالية بعد احتراقها داخل الزنزانة.



واللافت في الكواليس، هو ابتسامة سلاف اللطيفة التي لم تفارق وجهها رغم الصقيع وقساوة التحضيرات، وبدت مستسلمة للفريق المختص من دون أن تعرقل حركتهم أو تعبر عن انزعاجها من تلك المواد، واكتفت بالتأفف من البرد والذي ظهر بوضوح في المقطع، وكتبت في تعليقها: «التحضير لمشهد الحريق مو سهل أبدا وأخد وقتا طويلا قبل وأثناء وبعد، بس كان تحدي حلو خصوصا مع الناس الحلوين».



يذكر أن أسرة المسلسل الذي عرض على منصة «شاهد» تستمر في التحضير لإطلاق موسم ثان منه، لاستكمال قصص السجينات بعد الحريق الذي شب في السجن، ومواصلة البحث عن قاتل «المرزوقي» والد رهف (سولاف فواخرجي)، بجانب قصة ليلى (صبا مبارك) التي قبض عليها واكتشفت أنها تعيش مع أهل مزيفين، وآدم (نواف الظفيري) الذي أصيب بطلقات نارية، أسئلة كثيرة طرحها الموسم الأول من «عنبر 6»، سيجيب عنها الموسم الثاني منه قريبا.



ويشار الى أن المسلسل تشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سلاف فواخرجي، من بينهم: فاطمة الصفي، آيتن عامر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، ورندة كعدي، وهو سيناريو وحوار سمر طاهر وإيرين يوسف وهند عبدالله ومي سعيد، وإخراج علي العلي.