عطلة منتصف العام الدارسي تشجع على السفر.. والتكلفة لا تتضمن فحص الـ PCR أو الوجبات



باهي أحمد



كشفت مصادر مسؤولة في مكاتب الحج والعمرة في الكويت عن زيادة الطلب على رحلات العمرة برا من قبل الوافدين، وذلك بعض صدور قرار بالسماح للوافدين بأداء العمرة برا، حيث تسابقت المكاتب على طرح مجموعة من العروض و«الباكدج» للاستفادة من تلك الفترة التي تتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي وتحسن الأحوال الجوية.



وقال عدد من مسؤولي مكاتب العمرة، في جولة قامت بها «الأنباء»، ان السماح بعودة العمرة برا جاء بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرين إلى ان تكلفة رحلة العمرة برا لمدة 10 أيام تبدأ من 135 دينارا للفرد، يقضي بها نحو 6 ليال في مكة المكرمة وليلتين في المدينة المنورة.



وأكدوا على أن تكلفة الرحلة التي تبدأ بـ 135 دينارا تصل إلى 160 دينارا للفرد في الغرفة المزدوجة، و195 دينارا في الغرفة المفردة، ومن الممكن أن تزيد التكلفة في حال كانت خيارات المعتمر مختلفة عن المحددة من قبل الشركة، والتي سيغطي تكلفتها وفقا لما يحتاجه.

وذكر المختصون أن تسعير «باكيدج» العمرة برا يتضمن تكلفة التأشيرة فقط، وذلك من دون الوجبات الغذائية أو فحوصات الـ PCR المطلوبة.



وأضافوا أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإنهاء الحجر على القادمين المحصنين في حال إجراء فحص PCR بعد الوصول مباشرة سيسهم في رفع الطلب على حجوزات العمرة، وذلك لما يمنحه القرار من تيسيرات تمكن العائدين إلى الكويت من إنهاء الحجر سريعا ومباشرة مهامهم اليومية.