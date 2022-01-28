عبر 22.5 ألف رحلة طيران خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر 2021



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن أكثر من 2.5 مليون مواطن ومقيم سافروا عبر مطار الكويت الدولي خلال أول 5 أشهر منذ صدور قرار السماح بدخول الوافدين إلى البلاد بشرط الحصول على جرعتين من التطعيم المعتمد لدى البلاد.



وتفصيليا، أظهرت أرقام صادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني، أن حركة المغادرة من الكويت ارتفعت خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية ديسمبر 2021، حيث غادر 1.377 مليون مواطن ومقيم البلاد، فيما عاد إليها خلال الفترة نفسها 1.18 مليون مسافر.



وذكرت المصادر أن مطار الكويت الدولي شهد أكثر من 22.5 ألف رحلة طيران منذ رفع قيود السفر على المقيمين حتى نهاية ديسمبر المنصرم بواقع 11.228 ألف رحلة قادمة إلى الكويت و11.276 ألف رحلة مغادرة للبلاد.