نددت سورية، أمس، بما تضمنه البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي منذ عدة أيام حولها، ووصفت ذلك بـ «الأكاذيب»، مؤكدة أنها لن تسمح له ولغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، مشددة على أنها في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد الذي يعاني من حالة الانفصال عن الواقع.



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح نقلته وكالة «سانا» الرسمية: إن «الجمهورية العربية السورية تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي».



واعتبر، أنه بات جليا أن هذه المؤسسة تفتقد أدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعا ومنفذا للسياسات الأميركية، ما أفقدها هويتها وجعل منها كيانا هلاميا بلا لون أو طعم أو رائحة.



وأكد المصدر أن ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن «الصراع في سورية لم ينته ولايزال مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار»، سببه أولا وأخيرا التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المخطط العدواني ضد سورية. وختم المصدر تصريحه بالقول: إن «الجمهورية العربية السورية التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري، لن تسمح للاتحاد الأوروبي ولغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، وسورية في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به».



وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ذكر عقب جلسة لمجلس شؤونه الخارجية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون في بيان، أن موقف الاتحاد الموحد بشأن سورية لن يكون تطبيعا ولا رفعا للعقوبات ولا إعادة إعمار، حتى يتم ما سماه «الانتقال السياسي» على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254.



وأشار بيان الاتحاد إلى أن بيدرسون أطلع الوزراء على جهوده المستمرة للتوصل إلى حل سياسي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمبدأ ما يسمى «خطوة مقابل خطوة».



واعتبر الوزراء في بيانهم أنه يجب أن تكون المبادرة «تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة وقابلة للتحقق، يمكن اتخاذها للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254».