أشادت الصحف العربية والمصرية بفوز «الفراعنة» الصعب على ساحل العاج بركلات الترجيح (5-4)، وبلوغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، حيث عنونت «المصري اليوم»: «المنتخب يعبر عقبة ساحل العاج ويستعيد الهيبة». وتابعت: «ركلات الترجيح تبتسم للفراعنة وتضعهم في مواجهة قوية أمام المغرب في دور الثمانية».



كما عنونت صحيفة «اليوم السابع»: «منتخب مصر يقهر الصعاب ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا رغم الـ 6 إصابات». وقالت: «يد أبو جبل تصعد بالفراعنة.. وكيروش: قدمنا مباراة رائعة نستحق عليها الثناء وسنبدأ التحضير للمغرب»، فيما قالت صحيفة «الوفد»: «جمال علام يرفع مكافأة لاعبي منتخب مصر بعد فرحة الأفيال». وتابعت: «بعد وفاة 8 مشجعين وفضائح التحاليل المزيفة.. سقوط قناع الكاميرون.. وجزر القمر وتونس تشككان في نتائج عينات كورونا.. واتهامات للكاف بمجاملة الأسود»، وأكملت: «التواضع سلاح أسود المغرب في الكان.. خليلوزيتش يحذر من الغرور.. وحكيمي يرفض الاحتفال».



كما قالت صحيفة «الشروق» التونسية: «مصر تطيح بساحل العاج وتكمل ثالوث العرب في ربع نهائي الكان»، من جانبها قالت صحيفة «النهار» الجزائرية: «مصر تضرب موعدا مع المغرب في ربع النهائي»، كما قالت صحيفة «الشروق» الجزائرية: «مصر تروض الفيلة بـ «سياط» ركلات الترجيح.. ومواجهة مثيرة بين مصر والمغرب».



بدورها، عنونت صحيفة «البيان» الإماراتية: «الفراعنة يطيحون بالأفيال ويلعبون مع المغرب.. مواجهة خاصة بين صلاح وحكيمي»، وايضا عنونت «الشرق» القطرية: «بعد فوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح.. مصر تضرب موعدا مع المغرب في دور الثمانية.. كيروش يؤكد: استحققنا التأهل لربع النهائي»، وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية: «مصر تتأهل بذكريات 2006.. هزمت ساحل العاج وتواجه المغرب».



سر «جاباسكي» أبوجبل



تحول الحارس المصري محمد أبوجبل إلى بطل قومي بين ليلة وضحاها، وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022.



أبوجبل، الذي حمل ظهر قميصه اسم «جاباسكي» لعب دور البطولة في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لتسديد إيريك بايلي مدافع كوت ديفوار ومان يونايتد الإنجليزي.



ويعود اسم «جاباسكي» للفترة الأولى لأبوجبل في نادي الزمالك، حيث لعب للفريق بين عامي 2013 و2016 قبل أن يرحل ويعود إليه بعد 3 سنوات.



في تلك الفترة، تدرب أبوجبل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي وجد صعوبة بالغة في نطق اسمه، ليقرر الأخير إيجاد الحل البديل لهذا الاضطراب.



ذلك الحل كان استعانة فيريرا باسم أحد لاعبي كرة السلة في البرتغال يدعى «جاباسكي»، والذي تتشابه أحرف اسمه الأولى مع «جبل»، لمناداة حارس الزمالك به، بحسب تصريحات سابقة لأبوجبل.



ونال الاسم إعجاب الحارس، البالغ من العمر 32 عاما، ليقرر وضعه على ظهر قميصه كلما أتيحت له الفرصة، ليذيع صيته عالميا بهذا الاسم البرتغالي.



وقد شهدت البطولة تسجيل 13 حالة طرد حتى الآن خلال المباريات التي لعبت وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله في نسخة واحدة، إذ كشفت شبكة «أوبتا» العالمية، أن هذه النسخة عادلت آخر 4 نسخ من أمم أفريقيا مجمعين في الكروت الحمراء، إذ أشهر الحكام حالة طرد واحدة على الأقل في مباريات دور الـ 16 بالإجمالي 6 بطاقات بينما شهد دور المجموعات 7 بطاقات حمراء.

ويبقى أصعب المواقف التي شهدتها منافسات بطولات أمم أفريقيا عندما تحول مدافع جزر القمر شاكر الهدهور الظهير الأيسر إلى حارس مرمى لمنتخب بلاده أمام الكاميرون.