بات منتخب غينيا الاستوائية آخر المتأهلين الى الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره المالي 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) مساء الأربعاء في ليمبي في ختام الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، لتضرب موعدا مع السنغال في ربع النهائي الأحد المقبل على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.



وبذلك واصلت غينيا الاستوائية مغامرتها الرائعة في البطولة، وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها الدور ربع النهائي في ثالث مشاركة لها في العرس القاري بعد 2012 عندما استضافت النهائيات مشاركة مع الغابون، و2015 عندما استضافتها بدلا من المغرب وأنهتها في المركز الرابع. ولم ترق المباراة إلى المستوى وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل وإن كانت الأفضلية لمالي ثالثة نسختي 2012 و2013، ففرض التعادل نفسه في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لغينيا الاستوائية التي تدين بتأهلها إلى حارس مرماها خيسوس أووونو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين.



في المقابل، فشلت مالي في مواصلة مشوارها في البطولة وتكرار إنجازها الأفضل في الكاميرون بالذات قبل 50 عاما عندما بلغت المباراة النهائية وخسرت أمام الكونغو 2-3.



وسجل لغينيا الاستوائية في ركلات الترجيح روبن بيليما وكارلوس أكابو ويانيك بويلا وساوول كوكو وايفان سالفادور إيدو وسانتياغو إينيمي، فيما أهدر لها ايميليو إينسوي حيث سدد فوق العارضة وبابلو غانيت تصدى لها الحارس المالي ابراهيم مونكورو، فيما سجل لمالي أداما تراوريه وموسى دجينيبو والبلال توريه وأليو ديانغ ومحمد كامارا. وعقب اللقاء عبر مدرب غينيا الاستوائية خوان ميتشا عن سعادته قائلا: «بلوغ هذا الدور إنجاز تاريخي وجاء بعد مجهود كبير من لاعبي فريقي».



فيما قال مدرب مالي محمد ماجاسوبا: «إنها خيبة أمل لا تصدق لأنه لم يجب أن تصل المباراة إلى ركلات الترجيح. كنا نستحق أفضل من ذلك».