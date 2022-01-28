بيروت - ناجي شربل



في لقاء شهد عودة الجماهير اللبنانية إلى الملعب بعد طول غياب بقرار من السلطات الرسمية والاتحادية، جددت كوريا الجنوبية فوزها على مضيفها لبنان 1-0 (فازت ذهابا بذات النتيجة) في المباراة التي جرت بينهما ظهر أمس على ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي في صيدا، ضمن المرحلة السابعة من تصفيات الدور الحاسم للمجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لمونديال قطر، إذ سجل هدف المباراة الوحيد تشو كيو - سيونغ في الدقيقة 45 من الشوط الأول.



وشارفت بذلك كوريا الجنوبية على التأهل رسميا، في انتظار باقي نتائج مباريات المجموعة، حيث رفعت رصيدها إلى 17 نقطة في المركز الأول مؤقتا، فيما لعبت في وقت متأخر امس إيران صاحبة الصدارة قبل الجولة بـ 16 نقطة مع العراق، في حين عانى المنتخب اللبناني خسارته الثالثة تواليا على أرضه والرابعة في التصفيات، بعد بداية جيدة ذهابا جمع فيها 5 نقاط من 4 مباريات فتوقف عند المركز الرابع في انتظار باقي مواجهات المجموعة. ويستقبل لبنان على الملعب عينه العراق في الأول من فبراير المقبل.



وضمن المجموعة الثانية، اكتسح منتخب أستراليا ضيفه منتخب فيتنام 4-0 ، وفاز المنتخب الياباني على ضيفه الصيني 2-0. وفي ملبورن، حسم منتخب أستراليا الفوز بهدفين في كل شوط.



وانتهى الشوط الأول بتقدم أستراليا بهدفين حملا توقيع جيمي ماكلارين وتوم روجيك في الدقيقتين 30 و45.



وفي الشوط الثاني، أحرز كريغ غودوين الهدف الثالث لأستراليا في الدقيقة 72 وبعد 5 دقائق فقط سجل ريلي ماكغري الهدف الرابع.



وعلى ستاد «سايتاما 2002»، تقدم يويا أوساكو بهدف للساموراي الياباني من ضربة جزاء في الدقيقة 13 ثم أضاف جونيا ايتو الهدف الثاني في الدقيقة 61.



ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أستراليا وتوقف رصيد الصين عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير وظلت فيتنام في المركز الأخير من دون نقاط.