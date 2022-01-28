نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مفاجئة امس الأول في محيط سوق الجمعة استهدفت المركبات المخالفة لشروط الامن والمتانة، حيث جرى تحرير 360 مخالفة مرورية وحجز 560 مركبة من جهاز الحاسوب، وشارك في الحملة 20 ضابطا وضابط صف من الادارة العامة للمرور.



من جهة أخرى، شنّ قطاع المرور حملة مرورية نوعية استهدفت كراجات وورشا تقوم بوضع اكزوز يصدر أصوات مرتفعة من المركبات، وخلال الحملة تم فصل التيار الكهربائي عن 63 كراجا في الصليبية الصناعية.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها الى جانب ضباط وضباط صف من قطاع المرور وتفتيش من الهيئة العامة للصناعة عن تحرير 780 مخالفة مرورية متنوعة ووضع ملصقات على 700 مركبة مهملة الى جانب ضبط 4 مركبات مبلغ عن سرقتها ومركبات مطلوبة و3 مخالفين لقانون الإقامة.