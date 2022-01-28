عبدالكريم أحمد



أكدت محكمة التمييز أن الأحكام الجزائية الصادرة ضد الأحداث لا تدخل ضمن السوابق الجنائية عند بلوغهم السن القانونية، قاضية بمحو الآثار الجنائية لحكم صادر خلال العام 2011 ضد أحد المواطنين الأحداث بجنحة أحداث وزوال كل ما يترتب على ذلك من آثار كسابقة عليه.



وقضت الدائرة المدنية إلزام وزارة الداخلية بمحو الآثار الجنائية للحكم الصادر وزوال كل ما يترتب على ذلك من آثار بمحوها كسابقة بالنسبة للمدعي وذلك بمواجهة وزارة الدفاع والحرس الوطني، وبإلزام المدعى عليهم بقبول طلبه للالتحاق بالسلك العسكري واستكمال الإجراءات اللازمة.



وتعليقا على الحكم، ذكر وكيل المدعي المحامي د.سعد المري لـ «الأنباء» أن موكله لأبوين كويتيين ويبلغ 25 عاما، ارتكب عندما كان حدثا منذ سنوات جنحة سرقة مركبة أحد أقاربه وقيدت كجنحة أحداث خلال العام 2011 وتم فيها التصالح وأحيلت إلى محكمة الأحداث واتخذ في حقه التدبير.



وأشار المري إلى أن موكله ظل حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب ثمة جريمة، ومنذ أن بلغ سن 18 عاما، لافتا الى ان المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث، نصت على عدم احتساب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية حرصا على مستقبل الحدث وهو في ربيع عمره.