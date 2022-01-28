احتجز وافد عربي وكذلك زوجته الافريقية على خلفية اتهامها بافتعال حريق متعمد، وأقر الوافد بإضرام النار بإيعاز من زوجته والتي أصرت على أن يشعل الحريق في شقة شقيقتها نظرا لخلافات دبت بينهما.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت بوقوع حريق في شقة بالنقرة وتبين ان الحريق مفتعل وعليه وجه مدير عام مديرية امن حولي اللواء عبد الله العلي بفتح تحقيق واحالة ملف القضية الى المباحث لضبط الجاني، وقد خلصت التحريات الى ان مرتكب الواقعة هو زوج شقيقة مستأجرة الشقة ليتم ضبطه واعترف بأنه اشعل النار عمدا نزولا على رغبة زوجته.



يشار الى ان الحريق أحدث تلفيات ليست بليغة داخل الشقة.



على صعيد آخر التهمت ألسنة اللهب مركبة على طريق المطار يوم امس، وتعامل رجال الاطفاء مع الحريق والذي تبين انه بسبب تماس كهربائي، وشدد مصدر في الاطفاء على ضرورة صيانة المركبات ودون الركون الى ان حرائق المركبات تقع في فصل الصيف فقط وهو اعتقاد خاطئ وان الخلل في توصيلات المركبة قد يعرضها للحرق صيفا او شتاء.