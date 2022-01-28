عبدالله قنيص



عن أمر وكيل نيابة الأحمدي، تم تسجيل قضية حملت عنوان سرقة وانتحال صفة مباحث، وذلك بعد أن سرد له رجال الأمن تفاصيل القضية التي تقدم بها الممثل القانوني لإحدى الجمعيات التعاونية.



وبحسب إفادة المبلغ، وهو وافد مصري ويعمل محاميا، فإن شخصا مجهولا دخل إلى فرع جمعية تعاونية وسحب كمية من المواد الغذائية، وطلب من الكاشير أن يعطيه كروز سجائر، وبعد ذلك خرج من الجمعية ليعترضه الكاشير وهو مصري الجنسية، حيث قام بتوبيخه، وقال له: «وياك مباحث وروح شوف شغلك».



هذا، وقدم المُبلّغ في ملف القضية رقم لوحة المركبة التي كان يستقلها الجاني، حيث سارع الكاشير إلى خارج الفرع والتقط نوع المركبة ورقم لوحتها.



من جهة أخرى، تقدم مواطن إلى أحد مخافر محافظة الأحمدي ببلاغ اتهم فيه وافدا مصريا بسرقة 745 دينارا، وسجلت قضية سرقة تحت تصنيف جنح.



على صعيد آخر، سجلت في أحد مخافر محافظة الأحمدي قضية حملت عنوان «سرقة عن طريق اقتحام حرز»، وتمثلت القضية في تقدم خليجي من مواليد 1986، ويعمل في وزارة الداخلية، ببلاغ عن أن مركبته الرباعية وخلال توقفها في مواقف مسجد «فروة بن عمر الأنصاري» في منطقة فهد الأحمد قطعة 4 قام مجهول بكسر الزجاج الخلفي لها وسرق من داخلها 80 دينارا وعدد 4 بطاقات بنكية وبطاقة مدنية ورخصة سوق.