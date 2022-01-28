هاتف P50 Pro الذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي

P50 Pocket يجلب ابتكارات الموضة والجمال والتقنية



أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق هاتف P50 Pro الجديد، أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي، بالإضافة إلى P50 Pocket أحدث هواتفها القابلة للطي التي تأخذ جمال الموضة والابتكارات التكنولوجية إلى المستوى التالي، خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في الرياض.



وبهذه المناسبة قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا أن نقدم هاتفي P50 Pro وP50 Pocket الجديدين لمستخدمينا في المنطقة، حيث نظل ملتزمين بالسعي لتحقيق أفضل جودة وجماليات، وتجارب التصوير.



ويعود هاتف P50 Pro الجديد إلى الفلسفات التي تكمن في قلب الهواتف الرائدة مع كاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم رائع، حيث يوفر نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة صورا واقعية فائقة الوضوح، وتسمح ميزة XD Optics للمستهلكين بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة.

كما تم تزويد الهاتف أيضا مع ميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma Image وتقنية Super HDR لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير.

كما أنه يدعم نطاق تكبير غير مسبوق يبلغ 200 مرة، ما يساعد المستخدمين على التقاط أي شيء بغض النظر عن المسافة.



بينما يجلب هاتف P50 Pocket ابتكارات الموضة والجمال والتكنولوجيا مع HUAWEI IMAGETM، حيث يمكن طيه بسلاسة إلى جسم فائق النحافة وخفيف الوزن، ما يجعل حمله ممتعا.

يعتبر الجيل الجديد من المفصلات متعددة الأبعاد ترقية كاملة عن سابقتها، وتتميز بنصف قطر أقصر. إلى جانب تصميم الرفع متعدد الأبعاد الحصري، فإنه يسمح للهاتف بأن يكون أقل نحافة وينتج عن شاشة أكثر سلاسة عند فتحه.



وسيتوافر هاتف P50 Pro بلمسات نهائية ولونين رائعـــــيــــن - Cocoa Gold



وGolden Black، في الكويت بتاريخ 3 فبراير القادم مع الطلب المسبق بدءا من اليوم بسعر 319.9 دينارا.



بينما سيتوافر هاتف P50 Pocket باللونين White



وPremium Gold في الكويت بتاريخ 10 فبراير المقبل بالطلب المسبق ابتداء من 3 فبراير بسعر 429.9 دينارا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.