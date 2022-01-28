وجّه النائب د.بدر الملا سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



وجاء سؤال وزير الداخلية كالتالي:



سبق أن تم توجيه السؤال البرلماني بشأن القيود على ملفات تتضمن شبهات تزوير وطلبنا تزويدنا بالأمر الصادر بإزالة تلك القيود ومن أصدر هذا الأمر، والأساس القانوني لهذا القرار وإجراءات الوزارة حيال ذلك، حيث إنه بعد الاطلاع على الإجابة الواردة منكم تبين أن الإجابة لا علاقة لها بالسؤال، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالتالي:



1- هل هناك قرار بإزالة القيود بشكل عام على ملفات الجنسية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان من أصدر هذا القرار وأساسه القانوني ومبرراته.



2- ما إجراءات الوزارة حيال إزالة تلك القيود؟



وجاء سؤال وزير الخارجية كالتالي:



نمى إلى علمنا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يخالف توجيهات مجلس الوزراء والتي تقضي بعدم احتساب فترة الحجر الصحي أو المنزلي من رصيد إجازات الموظفين في القطاع العام والخاص ولن تمس من حقوقهم الوظيفية، وقرارات مجلس الوزراء والقاضية بتخفيف ساعات العمل (حيث يجبر الموظفون بساعات العمل كاملة كما كانت قبل القرار من دون تخفيف)، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالتالي:



أسباب عدم التزام إدارة الصندوق بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصحية ومخالفتها.