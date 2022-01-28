وجه النائب فرز الديحاني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال في مقدمته: تعاني منطقة جليب الشيوخ من الانفلات الأمني، وتعتبر واحدة من أكثر مناطق الكويت خطورة أمنية بسبب عدد السكان وتنوعهم وتعدد جناسيهم.



لذا أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1 – كم عدد المخافر في منطقة جليب الشيوخ؟



2 – كم عدد الأفراد والضباط ورجال الأمن المسؤولين عن تأمين المنطقة؟



3 – يرجى تزويدي بعدد الحملات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية على منطقة الجليب منذ العام 2017 حتى الآن.



4 – كم عدد الجرائم المسجلة ضد مجهول داخل منطقة الجليب؟ يرجى تزويدي بالعدد.



5 – كم عدد جرائم القتل والشروع بالقتل المسجلة داخل منطقة جليب الشيوخ منذ العام 2017؟



6 – يرجى تزويدي بعدد جرائم الانتحار ومحاولات الانتحار المسجلة في المنطقة؟ كما يرجى تزويدي بعدد جرائم حمل السلاح والدعارة المسجلة في المنطقة.



7 – ما رؤية وزارة الداخلية لضبط الأمن في منطقة جليب الشيوخ؟ ولماذا لا تقوم الوزارة بمداهمة أماكن سكن العزاب التي يقال إنها تحتوي على سراديب ومخابئ لعمالة منزلية مختطفة من قبل العزاب منذ سنوات؟



8 – ما أهم المخالفات التي تسجلها وزارة الداخلية فيما يخص المرور؟



9 – هل هناك تقديرات معينة بعدد مخالفي الإقامة في المنطقة؟ يرجى تزويدي بالعدد وسبل التخلص من هذه الأعداد بالطرق القانونية عبر تعديل أوضاعهم وتسفير المخالفين.



10- هل وزارة الداخلية لديها القدرة الكاملة لصد أي انفلات أمني محتمل في المنطقة؟